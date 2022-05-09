Prof Dr. Veysel Ulusoy'dan Bakan Varank'a yanıt: ENAG enflasyonu TÜİK'ten önce açıklıyor

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz'a söylediği "ENAG tıpkı İTO gibi enflasyonu her ayın 1'inde açıklayabilir" ifadelerine yanıt verdi. Ulusoy, ENAG'ın enflasyon oranlarını TÜİK'ten önce açıkladığını ancak konuya ilişkin resmi bir talep olması halinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Cumhuriyet'ten Didem Ernez'e konuşan Ulusoy "ENAG özellikle yönetilen ve yönlendirilen fiyatları TÜİK sepetinden almaktadır. Bu fiyatlar genellikle devletin kontrol ettiği eğitim sağlık ve alkollü içecekler gibi grubu oluşturmaktadır. Bunun fiyat yapısı da tamamen TÜİK'ten elde edilmektedir. ENAG ın sepetin yüzde 20'sini özellikle TÜİK'ten aldığı için verileri TÜİK'le beraber sunması gerekiyor. Dolayısıyla TÜİK'le aynı zamanlarda enflasyonu açıklamak bizim ENAG ailesinin bir kararıdır" dedi.

"ENAG, TÜİK'ten önce açıklıyor"

Ulusoy konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Bakanın söylediğinin tersine ENAG, TÜİK'ten daha önce verileri açıklamaktadır. TÜİK saat 10.00'da açıklarken biz ENAG ailesi olarak saat 09.30 civarı açıklıyoruz. TÜİK'i takip ettiğimiz kavram sadece yüzde 20'lik kısım. Genelde fiyatı değişmeyen, zamlarıyla fiyatı seviyesiyle devlet tarafından belirlenen verileri TÜİK'ten alıyoruz. Dolayısıyla bu yersiz bir tartışma. Günü belirlenmesi veya önceden açıklanmasının hayat pahalılığını etkileyecek bir yapıya sahip olmadığı açıktır"

Ne olmuştu?

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz bugünkü yazısında Bakan Varank'ın kendisini arayarak ENAG'ın TÜİK'le aynı anda enflasyon oranını açıkladığını belirttiğini ve "ENAG, öğretim üyelerinin kurduğu sivil bir inisiyatif ve resmi bir vasfı yok. Tıpkı İTO gibi her ayın 1’inde açıklayabilir." dediğini aktarmıştı.

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