Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Artık akaryakıt zamları 1-1,5 lira şeklinde olacak

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması ve buna bağlı küresel piyasalarda artan brent petrol fiyatlarına atıfta bulunarak sosyal medya hesabından "Artık akaryakıt zamları 1-1.5 lira şeklinde ve hızlı olacak." dedi.

Küresel piyasalarda bugün sabah erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat haberleriyle birlikte brent petrolün varil fiyatı 100 dolara dayandı.

Diğer yandan benzine cumartesi, motorine ise salı günü 1 liralık zam bekleniyor.

TIKLAYIN: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatması sonrası brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları gördü