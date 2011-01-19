Prof. Dr. Ünal Nalbantoğlu'nu uğurluyoruz

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Nalbantoğlu kimdir?

Prof. Dr. Nalbantoğlu için bugün saat 10.00'da ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde tören düzenlenecek.Nalbantoğlu'nun cenazesi, buradaki törenin ardından Kocatepe Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde toprağa verilecek.Hasan Ünal Nalbantoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini sırasıyla ODTÜ (lisans), Londra Üniversitesi (yüksek lisans) ve Hacettepe Üniversitesinde (doktora) tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi ve Durham Üniversitesinde çalışan Nalbantoğlu, 1980'de ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde görev yapmaya başladı.Nalbantoğlu, 1983-1990 yılları arasında California Berkeley Üniversitesi Sosyoloji ve Şehir Bölge Planlama bölümlerinde, ayrıca Sanayi Toplumlarının Politik Ekonomisi Programı'nda dersler verdi ve araştırmalar yaptı.Yakın zamana kadar ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Nalbantoğlu, 2010 yılında emekli oldu. Nalbantoğlu'nun, akademik çalışma hayatı boyunca şehir sosyolojisi, Osmanlı ekonomi tarihi, bilgi sosyolojisi ve sanat sosyolojisi alanlarında çeşitli makaleleri yayımlandı. Prof. Dr. Nalbantoğlu, son yıllarda ise Batı metafiziğinin sorgulanması gibi konular üzerine yoğunlaştı.