Prof. Dr. Tolunay'dan iklim değişikliği uyarısı: Yağışlar yüzde 20 azalacak

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, yaşanan iklim değişikliğinin, Türkiye'deki sıcaklıklar ve yağışlar üzerindeki etkisinin önümüzdeki yıllarda görüleceğini açıkladı. Tolunay, "2040'a kadar ilkbaharda Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu hariç Türkiye'nin önemli bir kısmında yağışlarda yüzde 20'ler civarında azalmaların görüleceği projekte edilmektedir" dedi.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ortalama sıcaklık değerlerinde yükseliş gözlendiğine dikkati çeken Tolunay, "2016-2040 döneminde sıcaklık artışının özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde 3 derece civarında olacağı, 2041-2070 döneminde kış aylarında 2-3 derece, ilkbaharda 3-4 derece, yazın ise 5 dereceye çıkan artış yaşanabileceği öngörülmektedir. 2071-2099 döneminde ise sıcaklıklarda özellikle yazın 6 dereceye yakın artışlar beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Tolunay, iklim değişikliğine bağlı yaşanan olumsuzluklardan Türkiye'deki yağış rejiminin de etkileneceğinin altını çizdi.