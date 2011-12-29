Prof. Dr. Tapan: Kurulumuz en az yanlış olanı yaptı

T24 - İstanbul'da sinema olarak yapılan ilk binanın yerine otel yapılmasına onay veren Kurul Başkanı Prof. Dr. Mete Tapan "Ön cephe korunacak, yapının içinde sahne olacak. Biz yanlışın üzerine nasıl daha az yanlış yaparız diye bakıyoruz" dedi.



Radikal gazetesinden Ömer Erbil'in "Kurulumuz en az yanlış olanı yaptı" başlığıyla yayımlanan (29 Aralık 2011) yazısı şöyle:







Kurulumuz en az yanlış olanı yaptı





Beyoğlu’ndaki Majik Sineması’nın yıkılarak yerine otel ve ticaret merkezi yapılacağını dün Radikal ‘Bu Nasıl Koruma’ başlığı ile manşetten duyurdu. 1914’te İtalyan Mimar Mongeri tarafından yapılan binayla ilgili yeni projeye izin veren İstanbul 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı savundu: ‘‘Bina çürük, AVM de olsa, otel de olsa içine sahne yapılacak. Metroya zarar verme durumu Büyükşehir Belediyesi’nce yeniden incelenecek.’’



8 katı bodrum, 17 katlı projeyi onaylayan Kurul Başkanı Prof. Dr. Mete Tapan sorularımızı cevapladı:



Bu nasıl koruma?

Bizden evvelki 1 No’lu Koruma Kurulu şöyle bir karar almış “Yalnız binanın cephesi korunur” demiş. Biz de “Bu cepheyle olmaz” dedik. Bina sanki yıkılmayacakmış gibi rölevesini, restüsyonunu çıkardık. Burası sinemadır esas olarak, sonradan tiyatroya çevrilmiştir. Ve buradaki bu salonu aynı yerinde muhafaza ettirdik.



Avan projesi elimde. Tamamen yıkılıyor bina...

Aldığımız karar çok açık ve net. Bu tiyatro aynen korunacaktır. Kurul kararı önümde hocam, sadece ön cephe korunacak diyor. Ama uygulama projesi öyle değil. Ön taraftaki orijinal kısım kalıyor.



Otel arkadan mı başlayacak?

Tabii. Bina içindeki tiyatroyu da koruyoruz.



Maksim de tarihi eser değil mi?

Orada hiçbir şey yok! Ne çatısı ne duvarı sağlam. Asıl Maksim’in olduğu yer tiyatronun olduğu yer, korunacak olan o.



ÇED raporu da sadece dış duvarlar korunacak diyor, avan projede ticaret alanı içinde bir tiyatro sahnesi yapılmış.Bina yıkıldıktan sonra ne anlamı var ki?

Çok açık söyleyim alınmış karar var yalnız duvar korunacaktır. Tüm derdim cephenin aynen yıkılmadan kalmasıdır. Artı bulunduğu yerde bir tiyatronun yapılmasıdır.



Demirören AVM, Beşiktaş Tütün deposu örneklerini biliyoruz...

Saray Sineması’ndakinin kurulumuzla alakası yok. Emek de Yenileme Kurulu’nun marifeti o. Yenileme olayında Demirören’de asıl mesele orada yapılan binaların tevhidi dahi yapılmamış. AVM yapmak yanlış.



Yanlışı düzeltmek için yanlışa devam etmek doğru mu?

Bir binanın yalnız cephesinin kalması demek, tiyatro dekoru gibi olur. Eski binanın da var olan fonksiyonu ya aynı olmalı ya da benzer olmalı. Her şey yanlış. Biz yanlışın üzerine nasıl daha az yanlış yaparız diye bakıyoruz.



