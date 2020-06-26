Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ege'deki depremin ardından uyardı: Bir süre evlere girmeyin!

Manisa'da meydana gelen ve Ege ile Marmara'da hissedilen 5.5'lik depremin ardından uyarılarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, vatandaşlara evlere girmeme uyarısında bulundu. Ersoy, "İnsanların bir süre sokakta olmasının faydası var" dedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5,5 büyüklüğünde kaydedildi.

"Bölgede çok sayıda fay var"

Manisa'da meydana gelen; İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa'da da hissedilen depremle ilgili olarak deprem uzmanı Şükrü Ersoy, "5,5'lik deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bir hasar ortaya getirmiş olabilir, bilgiler çok taze. 5'i geçen depremden sonra kaygı duyuyoruz. Bölgede çok sayıda fay var. Tüm yerleşim yeri bunu hisseder. Batı Anadolu çok sayıda depremleri olan 6,5-7'lik depremler verebilen faylarla dolu. Bunlara ilişkin depremler meydana geliyor." açıklamasında bulundu.

Ersoy ayrıca "İnsanların bir süre sokakta olmasının faydası var. Yetkilerinin açıklamalarını dinlemekte fayda var. Hasarlı evleri uzmanlara göstermeden girmemeliler" uyarısında bulundu.

TIKLAYIN - Aydın, Manisa, ve Muğla'dan da hissedildi; Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem