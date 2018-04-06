T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Dr. Sevda Aydan kimdir?

Aydan, bu sabah İzmir'de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

06 Nisan 2018 14:53

Türkiye’nin 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu  ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah (6 Nisan 2018) saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sevda Aydan kimdir?

Sevda Aydan 1930 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1951 ve 53'te Ankara Devlet Konservatuarı Şan ve Opera Bölümleri'ni bitirdi. Ankara Devlet Operası'nda Traviata operasıyla sanat hayatına atılan sanatçı Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı.

1962'de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Bakü operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 1964'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden ayrılan sanatçı, çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği üzerine çalıştı. 

Televizyon dünyasında Türkiye'nin ilk sit com dizisi niteliği taşıyan Kaynanalar'da Tijen rolü ile tanındı.

Sevda Aydan aynı zamanda eski milli basketbolcu Efe Aydan ile sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesidir.

Sevda Aydan'ın rol aldığı projeler

Solgun Bir Sarı Gül - Sinema Filmi - 1996

Kaynanalar (Tijen Hakmen) - TV Dizisi - 1988

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Lamia) - Sinema Filmi - 1978

Teşekkür Ederim Büyükanne (Feriha) - Sinema Filmi - 1975

Kaynanalar (Tijen Hakmen) - Sinema Filmi - 1975

Hayret 17 - Sinema Filmi - 1975

Bak Yeşil Yeşil (Tijen Hasanoğlu) - Sinema Filmi - 1975

ETİKETLER

sevda aydanhaberölümbiyografi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24