Prof. Dr. Sevda Aydan kimdir?

Türkiye’nin 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah (6 Nisan 2018) saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sevda Aydan kimdir?

Sevda Aydan 1930 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1951 ve 53'te Ankara Devlet Konservatuarı Şan ve Opera Bölümleri'ni bitirdi. Ankara Devlet Operası'nda Traviata operasıyla sanat hayatına atılan sanatçı Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı.

1962'de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Bakü operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 1964'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden ayrılan sanatçı, çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği üzerine çalıştı.

Televizyon dünyasında Türkiye'nin ilk sit com dizisi niteliği taşıyan Kaynanalar'da Tijen rolü ile tanındı.

Sevda Aydan aynı zamanda eski milli basketbolcu Efe Aydan ile sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesidir.

Sevda Aydan'ın rol aldığı projeler

Solgun Bir Sarı Gül - Sinema Filmi - 1996

Kaynanalar (Tijen Hakmen) - TV Dizisi - 1988

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Lamia) - Sinema Filmi - 1978

Teşekkür Ederim Büyükanne (Feriha) - Sinema Filmi - 1975

Kaynanalar (Tijen Hakmen) - Sinema Filmi - 1975

Hayret 17 - Sinema Filmi - 1975

Bak Yeşil Yeşil (Tijen Hasanoğlu) - Sinema Filmi - 1975