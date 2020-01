Prof. Dr. Şerif Mardin son yolculuğuna uğurlandı

90 yaşında hayatını kaybeden, Türkiye'nin dünyada da bilinen sosyolog ve siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Şerif Mardin Yeniköy Merkez Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Törende Mardin ailesi taziyeleri kabul ederken ünlü sosyologun sevenlerinin tabutu başında dualar ettiği görüldü. Cenaze törenine ünlü profesörün sevenlerinin yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Ertuğrul Günay da katıldı.eski Ünlü profesörün tabutu başında dua eden Davutoğlu, Mardin ailesine taziyede bulundu.

Ahmet Davutoğlu, Şerif Mardin'in vefatının Türkiye ve ilmi camia açısından çok büyük kayıp olduğunu, bir neslin, herkes için örnek teşkil eden mümtaz bir şahsiyeti olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir nesil onunla sosyal bilim metodolojisini, yöntemini, yeni kavramları tanıdı. Arkasında çok köklü bir miras bıraktı. Şahsi olarak da Şerif Mardin hocayla, üniversitenin ilk yıllarından itibaren yakın hukukumuz oldu. Doktora çalışmam esnasında çok yoğun teşrik-i mesai içinde olduk. Kendisi o dönemlerde, 12 Eylül sonrasındaki özellikle sıkıntılı dönemlerde hep düşünce özgürlüğünü savundu. Hiç bir zaman akademik camia üzerindeki baskılara taviz vermedi. Her zaman Türkiye'deki her türlü vesayet anlayışına karşı, ilmi ve akademik özerkliğin savunucusu oldu. Bu açıdan birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda sadece ilmi birikimiyle değil, sergilediği ilmi ahlakla da gerçek bir örnek teşkil etti hepimiz açısından diye konuştu. Şerif Mardin ile Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dönemlerinde de yakın teşrik-i mesailerinin olduğunu anlatarak, Her seferinde kendisinin yakın dönem Türk siyasetini ve Türk düşünce hayatını bilen bir çınar kimliği ile hep doğru tahlilleri oldu. Kritik dönemlerde yaptığı kavramsallaştırmalarla, sosyal gelişmeleri tanımlamak, anlamak bakımından da çığır açtı."

"Geride bıraktığı miras, hepimizin gurur duyması gereken bir miras"

Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Konuşamıyordu ama haliyle, tebessümüyle ve birlikte olmanın getirdiği heyecanla, dudaklarıyla hala ders verme aşkını barındırıyordu. Benim de öğrencim olan bir çok arkadaşımız daha sonra Şerif Mardin hocanın da öğrencisi oldu. Dolayısıyla hocaların hocası lakabını da bu anlamda hakkıyla hep yerine getirdi. Hayatının son demlerinde dahi ders vermekten ve ders vermeyi bir hayatı anlamlandıran bir faaliyet olarak görmekten vazgeçmedi. Ziyaret ettiğimde masasında hala kitaplar ve öğrenciler vardı. Dolayısıyla bir kaç nesli eğitti. Çok önemli bir kayıp. Geride bıraktığı miras, hepimizin gurur duyması gereken bir miras, hem Türkiye'de sosyal bilim geleneği açısından hem de Türk düşünce hayatının uluslararası alana tanıtımı açısından. Evrensel nitelikli ürünleriyle de bu alanı, uluslararası bilinirliğe açtı. Düşünce hayatımızın hemen hemen her çizgisini eserlerine yansıtarak, milli ve uluslararası nitelikteki çalışmalara öncülük etti."

"Benimle aynı yaştaydı, ben yaşıyorum, o gitti"

Betül Mardin de kısa bir açıklama yaparak, "Çok büyük bir kafaydı. İftihar ederdik, gurur duyardık. Gitti. Benimle aynı yaştaydı. Ben yaşıyorum, o gitti" dedi.



Şerif Mardin'le çok anıları olduğunu anlatan Betül Mardin, "Biz aynı zamanda Akrabayız. Mısır'a giderdik beraber. Kahire'de amcalarda kalırdık. Çok severdim. Büyük bir zekaydı. İnsanların kafalarında, zekalarında yeni bir merkez açtı" şeklinde konuştu.



Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, siyaset biliminin ve sosyolojinin üstadlarından biri olarak değerlendirilen Prof. Şerif Mardin’in ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun oğlu Osman Mardin’i bugün telefonla aradı. Prof. Mardin’in vefatının kendisini de derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı diledi.

Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir bilim adamını kaybettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Mardin’in geride bıraktığı kıymetli eserler sayesinde gelecek kuşaklar tarafından da daima hayırla yad edileceğine dikkat çekti. Merhumun oğlu Osman Mardin’in ise ailenin acılarını paylaşmasından ve duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

Mardin, cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şerif Mardin kimdir?