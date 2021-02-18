Prof. Dr. Şenol, YÖK'ün yüz yüze eğitim kararına karşı uyardı: Binlerce öğrencinin kent değiştirmesi gerekecek, sıkıntılı bir süreç başlayabilir

Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle üniversiteler, bahar döneminde yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüldüğü hibrit (karma) eğitim yapacak. Ancak bu nedenle binlerce öğrencinin kent değiştirmesi gerekecek. Bu öğrencilerin bir kısmı da kaldığı yurtlarda, evlerde ya da kütüphanelerde bir araya gelecek.

Türkiye’de sadece lisansta 4.5 milyon öğrenci bulunuyor. 773 KYK yurdunda yaklaşık 700 bin öğrenci kalıyor. Bu, özel yurtlarda kalan ya da ev arkadaşı olan öğrenciler de göz önüne alındığında çok sayıda öğrencinin bir araya geleceği anlamına geliyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, varyant virüse de işaret ederek, “Öğrenciler bakımından sıkıntılı bir süreç başlatabilir” uyarısında bulundu.

Dün gerçekleştirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bahar dönemine ilişkin alınan kararların, üniversitelere resmi yazı ile bildirildiği kaydedildi. Buna göre, uygulamalı eğitimler “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilecek.

TIKLAYIN - YÖK: Üniversitelerde uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar imzalı habere göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Türkiye’nin salgın grafiğine işaret ederek, birçok bölgenin, en üst düzey kapanmaların gerektiği kırmızı çizgiye çok yakın olduğunu; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin de turuncu sınırlar içinde olduğunu belirtti. Şenol, “Bu anlamda düşük görünen iller ile yüksek görünen iller arasındaki geçiş ve varyant tehdidi bakımından kampusler ne kadar önlem alırsa alsın öğrenciler bakımından sıkıntılı bir süreç başlatabilir. Lise ve üniversitelerin açılması için koşul uygun değil” dedi.

Üniversite öğrencilerinin iller arası değişimi gibi uygulamaların “küçük kitle hareketi” olarak adlandırıldığını aktaran Şenol, küçük kitle hareketlerinin salgın eğrisine etkisinin hemen görülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Şenol, “Oluşan kümeler ve yayılımları, 3-4 hafta sonra ağır vaka olarak görmeye başlıyorsunuz. Daha önce de toplu sınavlarda itirazlarımızı söylemiştik. O sınavlardan sonra ‘bakın hiçbir şey olmadı’ denilmişti ama 2 ay sonra korkunç bir ağır vaka patlaması gördük” diye konuştu. Toplumda salgının harekette olduğunu, ağır vaka patlamasının sadece öğrencilerin üniversitelere dönmesinden kaynaklı olmayacağını da vurgulayan Şenol, “Lokal salgınlara yani öğrenciler arasında salgına sebep olur, bulaşma yaş seviyesini düşürür” ifadelerini kullandı.