Prof. Dr. Saraçoğlu: Havuç viagra etkisi yapıyor

Vatan gazetesinden Mine Şenocaklı'nın "Bir çay bardağı havuç suyu Viagra etkisi yaratıyor!" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2011) yazısı şöyle:







“Hocam havuç için doğal Viagra demiştiniz” diyerek söze giriyorum, gülerek yanıtlıyor...





Zira havuç bu etkiyi ancak taze sıkılmış olarak içildiğinde yapıyor!





Hocam dünkü yazımızda “Havuç doğal Viagra’dır” demiştiniz. Ama iktidarsızlığa doğal çözüm olan keçiboynuzu küründen fırsat kalmamıştı konuşmaya... Havucun bu gücü nereden geliyor?



Tavşanlar niye çok hızlı ürüyor sanıyorsunuz? Çünkü onların temel yiyeceği havuç, seks hormonlarını aktive eden mucizevi bir sebzedir. Eğer siz de taze sıkılmış havuç suyu kürünü uygularsanız, cinsel gücünüzdeki artışı kısa zamanda fark edersiniz. Birkaç yıl öncesine kadar havucun bu özelliğinin olabileceğini düşünmek kimsenin aklına gelmezdi. Ama son araştırmalar havucun hem düşünme gücünü artırdığını hem de iktidarsızlığa karşı mükemmel bir önleyici güç olduğunu ortaya koydu. Havuç aynı zamanda cinsel dürtüyü artırma özelliğine de sahip.





Havuç bu kadar faydayı nasıl sağlayabiliyor?



Havucun içindeki en önemli etken madde falcarinol. Onun birinci özelliği ise, tümör oluşumuna engel olabilmesi. Tıp diliyle söylemek gerekirse falcarinol maddesi anti-neoplastik özelliği olan etkin bir madde.





Yani kansere karşı da önleyici?



Evet. Falcarinolün ikinci özelliği ise, tümörün büyümesini yavaşlatabilme gücünün olması. Diğer bir ifadeyle antitümör etki göstermesi.





Kitabınızda havucun özellikle deri ve akciğer kanserine karşı önleyici olduğunu söylüyorsunuz...



Evet. Prostat, pankreas veya meme kanserine karşı bu önceliyici gücü yoktur. Bir bitkinin kansere karşı önleyici gücünden bahsediliyorsa mutlaka hangi kanser türüne karşı etkili olduğu sorulmalı ve öğrenilmelidir. Örneğin, rahim ağzı kanserini önleyebilen en güçlü bitki enginardır. Meme kanserini önleyebilen, eğer başlangıç aşamasındaysa durdurabilen ve tedavi gücü olan bitki ise arslanpençesidir.





Gözler için domates suyu daha iyi



Havuç için en çok gözlere iyi gelir denir...



Evet, kime sorsanız hemen gözlere iyi geldiğini söyler. Ama benim araştırmalarıma göre, domates gözlerimiz için havuçtan daha faydalı. Şüphesiz ki havuçta gözler için faydalı etken maddeler var. Örneğin, betacryptoxanthin A vitaminini aktive etmekte etkilidir. Ancak taze sıkılmış havuç suyu ile mukayese edildiğinde domates suyu gözler için çok daha etkilidir. Havuç, bol miktarda A vitamini içerdiğinden gözler için faydalıdır. Burada bilmemiz gereken nokta A vitamininin yağda çözünen bir vitamin olmasıdır. Havuç suyunu doğrudan içtiğimiz takdirde içerdiği A vitamininden tam anlamıyla istifade edemeyiz. İçerdiği A vitaminini büyük oranda vücudumuza kazandırmak istiyorsak, içine iki-üç damla sıvı yağ damlatmamız gerekir. Bu A vitamininin çok daha büyük oranda vücudumuz tarafından emilmesini sağlayacaktır. Avrupa’nın bazı şehirlerinde taze meyve suyu satan dükkanlarda havuç suyu sipariş ettiğiniz zaman, “Birkaç damla sıvı yağ damlatalım mı?” diye sorulmasının nedeni budur.





Havuç kürünün başka faydaları da var mı?



Havuç kürü, insan vücudunda bulunan OGG1 enzimini aktive etme özelliğine sahip. OGG1 enziminin aktivitesinin düşüklüğü ise akciğer kanserinin oluşumunda oldukça etkilidir. Akciğer kanserine yakalanmış hastalarda bu enzimin düşüklüğü gözlenmiştir. Taze sıkılmış havuç suyu kürü, OGG1 enziminin aktivitesini yükselterek bu kanser türüne karşı güçlü bir önleyici özellik göstermektedir. Bu özellik keçiboynuzu küründe de bulunuyor.





Sperm sayısını artırıyor



Cinsel performansı nasıl artırıyor havuç suyu?



Havucun köklerinde acethylcolin maddesi bulunuyor. Acethycolin beyin hücrelerinde bulunan bir madde. Mesela Acethycolin seviyesinin Alzheimer hastalarında düşük olduğu birçok klinik deneyle ortaya konmuştur. Havuç ise sinir sistemiyle ilgili olarak doğrudan etkili birçok etkin madde içeriyor. Özellikle seksüel hormonlar doğrudan sinir sisteminin kontrolünde olan hormonlardır.



Yani sinir sistemi hormonları, hormonlar da sinir sistemini etkiliyor?



Evet. Havuç suyu içerdiği bazı etkin maddeler bakımından aynı zamanda mükemmel bir seksüel

hormon grubu uyarıcısı, aktifleyicisi ve dengeleyicisidir. Bu nedenle, geçici olarak cinsel isteksizliğe veya yaşlılığa bağlı giderek azalan iktidarsızlığa karşı mükemmel bir önleyici ve de takviye edicidir. Havuç suyu kürünü uygulayanlar zamanla cinsel güçlerinde, sperm sayılarında ve prostat sıvılarındaki hacim artışını rahatlıkla gözleyebilirler. Ama havuç suyu bu konularda dün konuştuğumuz keçiboynuzu kürü kadar etkili değildir, bunu da belirteyim...



Ayrıca ileri yaşlarda algılama gücü giderek zayıflar. Havuç suyu kürü aynı zamanda algılama gücünü mükemmel bir bir şekilde artırır.



Bu yüzden Alzheimer’a karşı da öneriyorsunuz...



Evet. Alzheimer hastalığına karşı havuç suyu kürünün önleyici etkisi çok yüksek. Bu kür Alzheimer hastalığına karşı çok yönlü olarak etkisini gösteriyor. Önleyici gücünün arkasında yatan etkenlerden biri frataxin proteininin artışını sağlamasıdır. Frataxin, insan vücudunun ürettiği antioksidan özellikli, hücreye zarar veren, ölümüne neden olan serbest radikalleri zararsız hale getiren bir proteindir. İnsan vücudunda frataxin proteinin azalması hücre ölümünün artması anlamına gelir ki, bu da yaşlanmayı hızlandıran bir durumdur. İşte havuç suyu kürü, antioksidan özelliğiyle frataxin proteininin artışını sağlayarak serbest radikallerin hücre ölümlerine sebep olmasını engeller.



Alzheimer hastalığının pek çok evresi var... İleri dönemde de etkili oluyor mu havuç suyu kürü?



Tabii ki bu kürün tedavi gücü bu hastalığın evrelerine göre değişiyor. Başlangıç evresindeki bir Alzheimer hastasının bu kürle tamamen sağlığına kavuşması mümkün. Alzheimer hastalığı ileri yaşlardaki insanların korkulu rüyasıdır. Eğer Alzheimer’a yakalanmaktan korkuyorsanız zaman zaman mutlaka bu kürü uygulayın. Havuç suyu kürüne başladıktan birkaç hafta sonra yavaş yavaş hatırlama yeteneğinizin arttığını, daha hızlı düşünmeye başladığınızı ve düşünce gücünüzün belirgin bir şekilde arttığını, diğer bir anlamda düşünme ve hatırlama yeteneğinizdeki yavaşlığın ortadan kalktığını hissedeceksiniz. Havuç suyu kürünü uygulayarak erken dönem Alzheimer hastalığını yenmiş birçok insan tanıyorum. Çünkü havuç suyunda Alzheimer’ı önleyici tam 17 tane etkin madde var.





Çocuklarınıza da havuç suyu içirin, zihin açar



İlk günkü yazımızda “Boyu 20 santimi geçen kocaman yapraklı, kalın saplımaydanozları yemeyin” demiştiniz. Havuç için de böyle önerileriniz var mı?



Satın aldığınız havuçlar taze ve olgunlaşmış olmalıdır. Kolay bükülebilen veya tazeliğini kaybetmiş olan havuçları satın almayın. Kolayca eğilebilmesi havucun tazeliğini yitirmiş olduğu anlamına gelir. Tam olgunlaşmadan toplanmış olan küçük havuçlarda ise şeker oranı yüzde 6 daha yüksektir. Bu yüzden özellikle migren ve Alzheimer’a karşı kullanılacak havuçların mümkün olduğu kadar irileri seçilmelidir. Havuç olgunlaştıkça içerdiği şeker oranı da azalır. Bu arada havucun rengi ne kadar güçlüyse içerdiği beta-karoten maddesi de o kadar fazladır.



Peki hocam salatada kullanılan rendelenmiş havucun hiç mi faydası yok?



Tabii ki var. Ancak istenilen düzeyde ve güçte değil. Bu şekilde havucun sadece besin değerlerinden istifade edilmiş olunur. Onun tedavi edici veya önleyici gücünden faydalanmak istiyorsanız mutlaka kürünü uygulamanız gerekir. Erken bunamada havuç suyu bulunmaz bir nimettir. Unutkanlık şikayetiniz mi var, buyrun uygulayın. Bir ay boyunca akşamları bir çay bardağı içeceksiniz. Unutkanlığınız dördüncü, beşinci günden sonra ortadan kalkar.



Zihni açıyor yani?



Evet. Özellikle sınav dönemlerindeki çocuklar için de öneriyoruz. Yatmadan önce bir çay bardağı içsinler.



Peki ya cinsel performansa karşı etkili olması için nasıl içilmeli?



Aynı şekilde... Taze sıkılmış havuç suyunun tüketim zamanı oldukça önemli. Özellikle unutkanlığa ve Alzheimer’a karşı kullanılırken akşam yemeklerinden en az iki saat sonra içilmesi gerekir. Eğer o akşam yatağa geç girecekseniz havuç suyunu akşam yemeğinden iki saat sonra içeceğim diye kendinizi programlamayın. Havuç suyu kürünü uygulamada en önemli nokta uykunuzun gelmiş olmasıdır. En kolay ve en doğru uygulama yatağa giderken içmektir. Çünkü yatağa gitmeye karar verdiğinizde uykunuz gelmiş ve beyindeki bazı hormonların da seviyeleri değişmeye başlamış demektir.





İki yudum soğuk süt mucizeler yaratır!



Hocam “Havuç suyunun önemli bir özelliği de yemek borusu ve mide yanmasına karşı olan gücüdür” diyorsunuz...



Evet. Mide yanması çekenler için bir bardak havuç suyu bulunmaz bir nimettir. Eğer mevsiminden dolayı veya herhangi bir nedenle havuç bulunamıyorsa, sadece iki yudum soğuk süt de yemek borusu ve mide yanmasına karşı 3-4 dakika içinde mucizeler yaratır. Eğer bir süre sonra yanma ve ağrı tekrar başlıyorsa, iki yudum süt daha için. Her yanma başladığında iki yudum sütle mide yanması zaman aralıklarının giderek açıldığına ve bu konudaki yanma şikayetinizin ortadan kalktığına şahit olabilirsiniz. Süt bu konuda gerçek bir mucize yaratır ve sizi tedavi eder. Bu uygulama bir hafta veya on gün sürebilir. İki-üç gün içinde yanma şikayetinin bittiğini belirtenler de var. Daha hızlı etki eder düşüncesiyle kesinlikle iki yudumdan fazla süt içmeyin. Kullanacağınız sütün soğuk veya oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Sıcak sütün bu durumlarda faydası çok daha azdır.



Süt nasıl etki ediyor mideye?



İki yudum süt mide için antiasittir. İçildikten birkaç saniye sonra mide asidinin pH değeri 3-5’e yükselir. Yükselmesiyle de asitlik derecesi zayıflar ve reflüye bağlı yanma ve ağrı yok olur. Reflü şikayetinin şiddetine göre beş dakikayla birkaç saate kadar da bu durum korunur.





Unutkanlığa ve Alzheimer’a karşı da etkili!



Üç ay boyunca her gün akşam yemeğinden iki saat sonra taze sıkılmış bir çay bardağı havuç suyu için. Üç ay tamamlandıktan sonra haftada en fazla iki-üç defa yine akşam yemeklerinden iki saat sonra bir çay bardağı havuç suyu içmeyi alışkanlık haline getirin. Bundan sonra her 6 ayda bir, 1 ay boyunca bu kür tekrarlanabilir. Havuç suyunu içtikten sonra üzerine başka bir şey tüketmemeye özen gösterin. Her akşam taze olarak hazırlanması ve fazla bekletilmeden tüketilmesi gerekir. Kesinlikle birkaç günlük hazırlayıp dolapta bekletmeyin. Bu kür aynı zamanda akciğer ve deri kanserlerine ve kalp krizine karşı da önleyicidir. Ama bu bitkiye karşı bir alerjiniz olup olmadığını mutlaka başlamadan önce bir hekime danışıp öğrenin.





Sigara ve alkol kullanıyorsanız bu kürü uygulamayın



Beta-karotenin deri ve cilt kanserini önlediği biliniyor. Bu nedenle bir grup Avusturyalı bilim adamı, beta-karotenin bu gücünü ortaya koymak için klinik deneyler başlattılar. Yapılan bu klinik deneylerin sonucu oldukça şaşırtıcı. Alkol ve sigara içenler beta-karoten aldıklarında bağırsak kanserinin ön basamak oluşumlarında en az iki misli artış gözlenmiştir. Alkol ve sigara kullanmayanlardaysa tam aksine yüzde 44 azalma gözlenmiştir. Kısaca, beta-karoten içerikli besinler sigara veya alkol kullananlarda bağırsak kanserine yakalanma riskini iki kat artırırken, sigara veya alkol tüketmeyenlerde bağırsak kanserine yakalanma riskini yüzde 44 önleyebilmektedir. Bu nedenle sigara veya alkol tüketenlerin zengin beta-karoten içeren besinlerde ölçülü olmaları önerilmiştir. Havuç, zengin bir beta-karoten kaynağıdır. Eğer sigara veya alkol tüketiyorsanız havuç kürü uygulamayın.





Şeker hastaları için de sakıncalı



Havuç suyu kürünün herhangi bir yan tesiri yoktur. Ancak şeker hastaları da kullanmamalıdır.