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Koronavirüs

Prof. Dr. Sakarya: Tatil yerlerinde iş çığrından çıkmış durumda, ağustos ayı içinde patlama yaşayabiliriz

17 Temmuz 2021 19:18

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan yükselişin bayram tatilinde daha da artabileceğine dikkati çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, aşı karşıtlığı için uyarıda bulundu. Sakarya, "Ülkemizde ciddi boyutlarda bir aşı olmaya karşı direnen topluluk var. Aşı olmuşlarla aşı olmamışları devlet birbirinden ayırmak zorunda" dedi.

Serhan SakaryaDelta varyantıKoronavirüsCovid-19
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