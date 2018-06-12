Prof. Dr. Özkan: Kopan kol ve bacağın çıkması fantastik ama olmayacak şey değil

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- TAM yüz nakli ve çift kol nakilleriyle adını dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yeniden kol ve bacak çıkmasını sağlayabilecek gen lokasyonunun bulunmasını, \"Kopan kol ve bacağın aynı yerden çıkartılması fantastik gibi görünüyor ama bilimde olmayacak şeyler de değil\" diye değerlendirdi.

Türkiye\'de yaptığı ilk yüz ve çift kol nakillerinin yanı sıra dünyada ilk olan kadavradan rahim naklini gerçekleştiren AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden Prof. Dr. Hülya Kayserili ile Prof. Dr. Bruno Reversade önderliğinde, Fransız, Portekiz, Hint, Belçikalı klinisyen ile araştırmacıların kol ve bacakların hiç gelişmemesine yol açan geni bulmalarını değerlendirdi.

Haberi görünce hemen makaleyi okuduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, \"Bilimsel olarak çok güzel bir makale ancak insanlar hemen yarın \'kopan kol ve bacaklar yerine gelecek\' diye düşünmesin. Bu konular yıllardır çalışılıyor. Genetik olarak bir lokasyon bulunuyor ve bunun tarifi yapılıyor, bu çok önemli. Gelecekte belki anne karnında belki daha öncesinde bunların onarımları yapılacak gibi görünüyor. Ama bunlar uzun dönemli, çok ümit verici işlemler. Herhangi bir ilacın keşfedilmesi yıllar aldığı gibi böyle bir buluşun sonrasında alınacak sonuçların yansıması da yıllar alıyor. Çok çok güzel bir çalışma, yayımlandığı dergiden belli. Birçok ülke tarafından desteklenmiş\" diye konuştu.

\'FANTASTİK GÖRÜNÜYOR\'

Prof. Dr. Özkan, bu tür buluşların kol ve bacak naklinin tarihe karışmasına neden olmasını umduğunu belirterek, şunları kaydetti:

\"Ama diyelim ki kolunuz bacağınız koptu. Geni değiştirip kolu bacağı nereden çıkaracağınız, neyi değiştireceğiniz ayrıntılı şeyler. Doğuştan kol ve bacak olmamasına gen müdahalesi olabilir ama kazada kol ve bacağın kaybedilmesinde neler olacağı ayrıntılı şeyler. Buluşun en önemli yansıması genetik bozukluğu olan bir çocukta, fetüste çocuğun normal doğmasını sağlamak olabilir. Uzun dönemde de diğer kısımda da faydalı olabilecektir. Erken dönemde faydası, bozuk genlerin düzeltilmesi olacaktır. Kopan kol ve bacağın aynı yerden çıkartılması fantastik gibi görünüyor ama bilimde olmayacak şeyler de değil.\"



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