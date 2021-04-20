Prof. Dr Özkan aşıdan kaçanları böyle uyardı: Gün gelecek aşıyı da bulamayacağımız zamanlar olacak

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yoğun bakımlarda 40-50 yaş arasındaki kişilerde daha ağır vakalar görmeye başladıklarını belirtti. Vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yapan Özkan, “Gün gelecek aşıyı da bulamayacağımız zamanlar olacak” dedi.

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Koronavirüs vakaları son günlerde Türkiye’de yeniden artışa geçti. Alınan kısıtlama kararının ardından vaka sayılarında yüzde 2 oranında düştüğü gözlendi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite hastanesindeki son durumu açıkladı. Hastanede yatmakta olan hastalar arasında yaş oranının giderek düştüğünü belirten Özkan, daha çok 40-50 yaş arasında hastaları görmeye başladıklarını belirtti.

“Ya aşı olacağız ya Korona”

Aşı sırası gelip de olmayan vatandaşların Korona olmayı göze aldıklarını belirten Özlenen Özkan şu ifadeleri kullandı:

“En başından beri söylediğim bir cümlem var. Ya aşı olacağız ya Korona. Aşı sırası gelip aşı olmayan insanlar, Korona olmayı göze almışlardır. Bilim insanlarının, doktorların gözlemlediği net bir şey var. Aşı kesinlikle ağır hastalığı önlüyor. Bu net. Hala Korona'nın varlığına inanmayanlara söyleyecek söz bulamıyorum. Maske kullanımına bağlı olarak grip vakaları çok azaldı. Maske, bu tür hastalıklarda koruyucu oluyor. O kadar çok insanı kaybediyoruz ki Koronavirüs'ten dolayı. Yoğun bakımda yatan Koronavirüs hastaları nefes almak istiyor, nefes açlığı çekiyorlar. Eskisi gibi yatmak istiyorlar, yemek yemek istiyorlar"

“Aşı olan vatandaşlar, kesinlikle maskelerini çıkartmasınlar”

Aşı olan vatandaşlar, kesinlikle maskelerini çıkartmasınlar. Yüzde 60-70 aşılanmadığı sürece maskeden uzaklaşmamız zor gözüküyor. Aşının koruma oranı her ülkede farklılık gösteriyor. Brezilya’da aşı grubu farklıydı, Türkiye’de farklı, Çin’de farklı. Aşı yapılan hastaların sayısı da farklı ama gözlemlediğimiz kadarıyla en kötü yüzde 55-60, yüzde 87 arasında bir rakam söyleniyor ülkeden ülkeye farklı olmakla beraber. Aşı şuan için tek çıkar yolumuz. Başka bir şansımız yok”

"Elimizde aşıdan başka silahımız yok"

"Aşıdan neden korkulduğunu anlamıyorum" diyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşıdan korkmayalım, aşı olalım. Elimizde aşıdan başka bir silahımız yok. Bunun kıymetini bilelim. Gün gelecek aşıyı da bulamayacağımız zamanlar olacak. İnşallah Türk aşısı biran önce piyasaya girer. Sıkıntılar o zaman biraz daha azalacak. Dünyanın her ülkesinde aşı yok. Şanslıyız aslında. Bu şansı tepiyoruz. Biran önce aklımız başımıza gelirde aşı oluruz” (İHA)