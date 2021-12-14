Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine tepki: 3 milyar dolar daha boşa gitti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın dün doların 14,75'le rekor kırmasının ardından döviz kurlarına müdahalede bulunmasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Demirtaş, doların bugün tekrardan 14,25 seviyelerine geldiğini söyleyerek "3 milyar dolar daha boşa gitti" ifadesini kullandı.

Demirtaş yapılanların enflasyon olarak geri döneceğine işaret ederek şunları söyledi:

"Dünkü direkt operasyonda TCMB ve Kamudan 2.5-3 Milyar Dolar arası dolar satıldı. Akşam saatlerinde 13.70’lere indirdiler. Bugün tekrar 14.25 üstündeyiz. 3 Milyar Dolar daha boşa gitti. Enflasyon olarak geri dönecek bize. Asgari ücret isterse 5000 olsun işe yaramayacak…"

Merkez Bankası dövize dört kez müdahalede bulundu

Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda dövize üç kez müdahalede bulunmuş, söz konusu müdahaleler sonrası gerileyen dolar yeniden yükselişe geçmişti.

Merkez Bankası'nın dün dördüncü kez yaptığı müdahale sonrası ise dolar 14,50 seviyelerinden 13,70'lere kadar geri çekilmesinin ardından günü 13,83 seviyesinden tamamladı. Bu sabah tekrardan yükselişe geçen dolar 14,20 liranın üzerinden fiyatlanıyor.