Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahminine yönelik çıkan habere tepki: Okuma yazma bilen herkes anladı ne demek istediğimi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücrete ilişkin yapmış olduğu açıklamaların iktidara yakın medya organlarında çarpıtılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Demirtaş, En son Haber isimli haber sitesinin "Tencere tavacıların taptığı ekonomist: Asgari ücret 4 bin TL olmasın" başlıklı haberinin fotoğrafını paylaşarak "Söylediğimin burada yazılan PALAVRA ile alakası yok. Okuma yazma bilen herkes anladı ne demek istediğimi" dedi.

Demirtaş paylaşımında şunları dedi:

"Şu YANDAŞ medya zımbırtısının hakkımda yaptığı Karakter Suikastine bakar mısınız? YALANA bakar mısınız… Tüm Asgari Ücretli arkadaşlarım: Söylediğimin burada yazılan PALAVRA ile alakası yok. Okuma yazma bilen herkes anladı ne demek istediğimi."

Ne olmuştu?

Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından dün gece yaptığı paylaşımda asgari ücretin 4 bin TL olacağını ancak ocak-şubat döneminde gıda fiyatlarının da "uçacağını" ifade etmişti.

Demirtaş şu paylaşımı yapmıştı:

"Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım."

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