Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan kripto para uyarısı: Kolay yoldan zengin olan kolay yoldan batar

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurtdışına kaçtığı iddiaları ardından ekonomistler olaya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Ekonomistler bu tip olayların insanların "Kolay para kazanma arzusu" yüzünden yaşandığına dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Ekonomistlerin açıklamaları ise şöyle:

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Ahh arkadaşlar ahh, Neden çevrenizden yatırım tavsiyesi alıyorsunuz? Neden bilmediğiniz kanaldan yatırım yapıyorsunuz? Neden uzmanı olmadığınız işlere giriyorsunuz? Neden kaybetseniz dayanamayacağınız paraları yatırıyorsunuz? İnsanlarda kolay yoldan zengin olma isteği var. Kolay yoldan zengin olan kolay yoldan batar...

Ekonomist Dr. Barış Esen, Thodex'in daha önce yaptığı göz boyayıcı reklam kampanyalarından bir fotoğrafı paylaşarak "Güzel kadınlar, yakışıklı erkekler, pahalı arabalar.. Kısa yoldan zengin olma hayalleri.. Bitmeyen dijital tosuncuklar.. Ve “Ex” olan paralar.. Bir sonrakine kadar... #Thodex" İfadelerini kullandı.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses: Saadet zinciri tezgahı kuran dolandırıcıların hedef kitlesi hep, kısa sürede "köşe dönme" heveslileri olmuştur. Kripto varlık dolandırıcılığında da böyle...

Ekonomist Soner Kuru: Bitcoin, Ethereum, blokzincir, bunlarin hepsi iyi teknoloji ama alim satimlarini yapmak icin gonderdiginiz paralar birilerinin uhdesinde. Piyasa riski haricinde kurum riski var.

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