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Ekonomi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan faiz tepkisi: Sonunda artırılmak zorunda kalınacak; bunca yıllık inat boşa gidecek

"Yalvardık yapmayın diye. Yapıldı. Sonuç: Enflasyon çıldırdı"

25 Mayıs 2022 10:59

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) oranının 730 puana ulaşarak 14 yılın zirvesine yükselmesine işaret ederek faiz politikasını eleştirdi. Demirtaş "Sonunda faiz arttırmak zorunda kalınacak. Bunca yıllık inat boşa gidecek" dedi.

Demirtaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Türkiye CDS’leri (İflas Risk Primi) son 14 yılın REKORUNA gitti. Faiz inadı ülkeyi mahvetti. Faiz Enflasyonun sebebidir dendi. Yalvardık yapmayın diye. Yapıldı. Sonuç: Enflasyon Çıldırdı. Sonunda faiz arttırmak zorunda kalınacak. Bunca yıllık inat boşa gidecek. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Özgür DemirtaşCDSenflasyonfaiz
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