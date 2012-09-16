Prof. Dr. Özcan dünyanın en parlak 10 bilim insanı arasında gösterildi

Popular Science dergisi Prof. Dr. Aydoğan Özcan'ı dünyanın en parlak 10 bilim insanı arasında gösterdi. California Üniversitesi’nde görevli Prof. Özcan’ın ‘kan tahlili yapan cep telefonu’, bilimin zirvesinden inmiyor.



ABD’nin California Üniversitesi’nde (UCLA) görevli 32 yaşındaki Prof. Dr. Aydoğan Özcan, kendi laboratuarında geliştirdiği kan tahlili yapan cep telefonu sayesinde ABD’nin en çok okunan dergilerinden Popular Science’ın Ekim 2012 sayısında, “tüm dünyada 2012 yılının en parlak 10 bilim insanı” arasında gösterildi.

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz yıl da aynı listede yer alan genç Türk profesör Özcan, Beyaz Saray’ın geçen yıl 94 genç bilim insanı ve mühendise verdiği ‘Başkanlık Kariyer Başlangıç Ödülü’ne layık görülmüştü. Son yıllarda sık sık ABD medyasında yer alan Özcan, kısa süre içinde ABD’nin en çok tanınan bilim insanlarından birisi oluverdi.

UCLA Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Özcan’ın tıpta devrim yaratan cihazı, sıradan bir cep telefonunu hassas tahliller yapan bir mikroskoba çevirebiliyor. Maliyeti sadece 10 dolar olan cihazın kolayca cep telefonuna monte edilmesiyle, her yere taşınması mümkün olmayan pahalı aletlere ve uzun süre gerektiren kan tahlillerine gerek kalmıyor. Bunun yerine hastalıklar her yerde, kısa sürede ve ucuz yolla teşhis edilip sonuçlar bir tuşla tıbbi bir merkezdeki veri tabanına yüklenebiliyor.



100 bin hücreye analiz



Cep telefonunun kamera merceği üzerine takılan küçük bir aparatla çalışan sistem, aparatın üzerine yerleştirilen kan örneğinde yer alan yaklaşık 50-100 bin hücrenin aynı anda ve birkaç saniye içinde görüntülenmesini yapıp, telefona yüklenen özel bir yazılımın sayesinde da teşhis koyuyor. Hücrelerdeki değişimi algılayarak, sıtma, verem, tüberküloz, anemi ve AIDS gibi hastalıkları teşhis edebilen bu sistem, sonuçları istenilen sağlık kurumuna ya da doktora da mesaj olarak direk gönderilebiliyor.



Bulaşıcı hastalıklara küresel takip



Popular Science dergisinin yayınladığı basın duyurusunda, Prof. Aydoğan Özcan’ın bu cihazının dünyanın pek çok doktorsuz, laboratuvarsız ve hastanesiz bölgesinde teşhis edilemeyen hastalıkları kolayca ve çok ucuz yolla tespit edebileceği, ayrıca, geliştirdiği “Google Maps” arayüzlü yazılım sayesinde cep telefonlarından toplanan test sonuçlarının bulaşıcı hastalıkların tüm dünyadaki yayılımının takibini yapmaya yarayacağı, bu önlemlerin hızlanabileceğini belirtildi.