Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yağmurda ıslanan maskeye karşı uyardı

Hürriyet baş yazarı Pro. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde takılması zorunlu tutulan maskelerin yağmurdan ıslanması halinde işe yaramayacağını vurguladı.

"Koruyucu maskelerin etkisi yağmurda ıslandıkları takdirde ciddi ölçüde azalabiliyor" diyen Müftüoğlu, "Islanan maskelerin süratle değiştirilmesinde fayda var. Aklınızda olsun, nemlenen maskeler bile gücünü kaybedebiliyor" önerisinde bulundu.

Öte yandan Müftüoğlu Covid-19 enfeksiyonunun süresinin maksimum ört hafta ile sınırlı olduğunu ancak bazı kişilerde “kas ağrıları, eklem ağrıları, yorgunluk, bitkinlik, depresyon” benzeri işaretler, “saç dökülmesi” gibi sorunlar, “bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı” gibi problemlerin 3-4 haftadan daha uzun sürebildiğine dikkati çekerek, "Kısacası tam iyileşme her hastada maalesef ilk 4 hafta içerisinde tamamlanmıyor. Tabii ki bazı hastaların yoğun bakıma alınabileceği ve bu servislerdeki tedavilerinin de bir hayli uzayabileceği bir kenara not edilmeli" dedi.

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