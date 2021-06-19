Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Tecrübeli bir hekim olarak önerim şu; lütfen aşıdan değil Covid’den korkun, aşılara güvenin ve inanın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı bugünkü yazısında, Koronavirüs salgını için aşı olmanın önemine dikkati çekerek, “Başka çaremiz, başka seçeneğimiz yok” dedi.

“Covid’den korunmak için aşı olmak zorundayız. Çünkü mevcut gelişmeler de, bilimsel veriler de şu bilgiyi net ve açık olarak doğruluyor: Ya aşı olacağız, ya covıd. Nedenine gelince... Aşıdan sonraki yolculuk belli: B lenfositlerimiz bol bol antikor üretecek. T lenfositlerimiz ise virüsün bütün kodlarını belleğine kaydedecek. Neticede muhtemel bir bulaşla yapacağımız savaşı biz değil virüs kaybedecek. Aşılanmaz da COVID’e yakalanırsak eğer sonrası bir hayli endişe verici” diyen Müftüoğlu, devamında şunları kaydetti:

1.COVID-19’u evde geçirmek de var, hastaneye yatmak zorunda kalmak da...

2.Hastaneye yatınca da durum her an değişebiliyor. Eğer orta ağırlıkta bir COVID-19 geçiriyorsanız en azından ortalama 10 gün bir odada tek başınıza kalmaya razı olmanız gerekiyor.

3.Eğer şansınız yaver gitmez de COVID’iniz iyice ağırlaşırsa işin ucunda yoğun bakıma nakledilmek de var.

4.Allah korusun, sürecini sıradan yoğun bakımla atlatamamak, entübe edilmek hatta suni akciğer cihazına bağlanmak riski de unutulmamalı.

Kısacası konu “endişe” olduğunda aşıdan değil, COVID’den endişe etmenizde fayda var. Tecrübeli bir hekim olarak önerim şu: Lütfen aşıdan değil COVID’den korkun. Aşılara güvenin ve inanın.

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