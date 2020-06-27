Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Covid-19 salgınında işlerin beklediğimiz kadar iyi gitmediği doğru

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki köşesinde Covid-19 salgınında işlerin beklenilen kadar iyi gitmediğini ifade etti. Müftüoğlu, "Bana sorarsanız yeni bir derlenip toparlanma çalışması içine girmenin zamanıdır. Problemi masaya yatırıp yeni ve etkili çözüm önerileri oluşturmamız lazım. Tabii bu arada da bu işleri yaparken enseyi karartmamak ilk şart" önerisinde bulundu.

"Kanaatimce hâlâ biz başarılıyız. Ve hâlâ maçı kazanma şansımız oldukça yüksek. Hatta kesin gibi. Ne var ki daha önce de yazdığım gibi sadece maçı kazanmak bize yetmiyor" diyen Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Maçın süresi de önemli. Fazla uzatmamak, galibiyeti bir an önce ilan edip vaka sayısını sıfırlayarak sosyal yaşama da ekonomiye de daha derin, güçlü, etkili nefesler aldırmak zorundayız. Bu nedenle de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in söylediği gibi 'Arkamıza değil, önümüze bakma zamanıdır.' Birbirimizi eleştirmeyi ve suçlu aramayı bırakıp çözüme ve başarıya odaklanmalıyız. Rakamlara bakılırsa, koronavirüsten ölüm oranları kıyaslamasında bugünde hâlâ durumu en iyi ülkelerden biriyiz. O rakamları yandaki kutuda bulabilirsiniz."

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