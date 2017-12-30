Prof. Dr. Ortaylı: Geri zekalılar…

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında son dönemlerin gündemine oturan Fahreddin Paşa’nın Medine’yi terk etmediğini ve bazı eserleri trenle Niğde’ye taşıdığını söyleyen Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, üst düzey Osmanlı paşasına ‘ittihatçı’ diyen ve neden Medine'yi Araplara karşı savunduğunu sorgulayanlarla ilgili olarak ‘gerizekalı’ nitelendirmesinde bulundu.

"Adam Peygamberin kabirini savunuyor, namusunuzu kurtarıyor, ne istiyorsunuz daha?"

Mondros Mütarekesi 1918’de imzalandığı zaman Osmanlı'nın Halep’in kuzeyinde, doğuda Medine’de olduğunu belirten Ortaylı, "Medine’den çekilmedik. İstediğin kadar mütareke imzala biz burayı terk etmeyiz. Fahrettin Paşa, ’Ben burayı terk etmem’ dedi. Şimdi bu paşa ittihatçı, yok bilmem ne Araplar’a karşı niye savunmuş diye yazan geri zekalılar var. Adam Peygamberin kabirini savunuyor, namusunuzu kurtarıyor, ne istiyorsunuz daha? Bunun neresi Müslümanlık, bazı şeyleri hakikaten hesaba katmamız gerekiyor” dedi.

Ortaylı, "Fahrettin Paşa’nın bazı eserleri yolu uçurmalarına rağmen vagona yükletti. ’İstanbul’da İngilizler var, aman mütareke ahkamına mugayir olarak getirdiniz. Bir şey yaparlar’ diye oradan Niğde’ye götürülerek burada saklandı. Askerlerimizi de maalesef, edepsiz herifler enterne edip, Mısır’a esir diye götürdüler. Çoğuna ne olduğunu Allah biliyor. Bir kısmı döndü, Fahrettin Paşa da” diye ekledi.

"Türkler, yarı cehaletten yarı tembellikten tarih yazmayı sevmezler"

Kayseri’de Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen 2017 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri törenine katılan Ortaylı,ödül töreni ardından "Ortadoğu’da Yeni Gelişmeler ve Kudüs” konulu bir konferans verdi. Aralık ayının tarihte Türkiye açısından yenilgiler tarihi sayıldığına dikkat çeken Ortaylı, şöyle dedi:

"Aralık ayında Türkiye birçok savaş içine girmiştir. Bunlardan birisi olan Sarıkamış faciasında silah atmadan dondular şeklinde ifade edilse de, 19 bin Rus öldürüldü. Balkan savaşında ilk zararları aldık. Türkler, yarı cehaletten yarı tembellikten tarih yazmayı sevmezler. Teferruattan hoşlanmazlar. Sarıkamış’ta ordu silah atmadan donmamıştır. Bazı ülkelerin tarihleri siyah ve beyazdır. Bizim ülkemizin tarihi beyazdır. Bazı yerlerde grilik vardır. Ülkemizde bazı yazarlar Rus yazarlar hakkında olumsuz ifadelerde bulunuyor. Bu çok doğru değildir. Gerilimlere neden oluyor.”

"Milli Eğitim Bakanlığı, 60 senedir çöküntü halinde gidiyor”

Milli Eğitim Bakanlığı’yla ilgili eleştirilerini de yineleyen Ortaylı, "Milli Eğitim, çok zayıf bakanlık. ’Bunu çok tenkit ediyorsunuz’ diyen Bakan İsmet Yılmaz’a da söyledim. ’Tenkit ettiğim siz değilsiniz’ dedim. Milli Eğitim Bakanlığı; maalesef 60 senedir çöküntü halinde gidiyor” diye konuştu. "Ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet’in ilk yıllarında olmayacak kadar toplum hayatının dışına itilmişlik, öğretmene saygı olayı ortadan kaldırılmış, yöneticilerin maariften anlamadıkları bir müessese haline gelmiş” diyen ünlü tarihçi, şöyle devam etti:

"Ülkemizde en önemli şey; eğitimdir. Öyle önemlidir ki her şeyi başı da kıçı da maariftir. Siyasi partilere oy verirken size maarif bakımından neler katacağına bakmalısınız. Öğretmenlerin maaşları ne olacak, mesleğin içine uyuşuk insanlar nasıl girmeyecek, nasıl sınavlar hazırlanacak, çocuklar nasıl okutulacak bu konulara ilgili programı olmayan partilere oy vermeyiniz. Çünkü Türk insanının yetişmesini ciddiye almayan bir siyasi heyetin bizim başımızda yeri olamaz. Her şey sadece silahlarla etrafınızda bekleyenler değildir. Türkiye’nin tarihi milli karakterini hedef alan insan doludur etrafımızda."