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Yaşam

Prof. Dr. Orhan Şen saat verdi: Sağanak ve kar geliyor

09 Mart 2021 10:44

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye 10 Mart akşam saatlerinden itibaren yağışların geleceğini ve perşembe-cuma günlerinde tüm ülkede yağışların olacağını duyurdu.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda perşembe günü tüm yurtta yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını belirtti.

Yağışlar ne zaman bitecek?

Prof. Dr. Şen yağışların cumadan itibaren batıdan başlayarak ülkemizi terk edeceğini ifade etti.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında perşembe günü tüm yurdun yağışlı olacağı açıklanmıştı.

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