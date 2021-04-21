Prof. Dr. Öner Günçavdı'dan 128 milyar dolar yorumu: Bu rezervi tükettiğinizde istemediğiniz IMF’nin eline düşersiniz

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı, Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğine dikkat çekerek “Büyümüşüz ama işsizlik, kur, enflasyon artmış. Şu anda Türkiye, 2001 krizinin koşullarında” dedi.

Gündemdeki Merkez Bankası kasasından eritildiği belirtilen 128 milyar dolarla ilgili de konuşan Prof. Günçavdı, "Politik hatalar nedeniyle 128 milyar doları heba ettik. Bu rezervi tükettiğinizde istemediğiniz IMF’nin eline düşersiniz. Dışarıdan kaynak bulunamayacağı için büyüme düşer; kur, faiz, işsizlik artar” öngörüsünü paylaştı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, Günçavdı, “Türkiye gereken adımları atmadığı takdirde bundan sonra düşük büyüme oranlarına maruz kalacak. Maliyetli bir büyüme dönemine girildi. 128 milyar dolar yanlış bir alanda tartışılıyor. 128 milyar doların en büyük etkisi, bugün görmediğimiz büyük maliyetlere maruz bırakacak bizi. Borçlanma faizlerimiz yükselecek. Rezervi olmayan bir ekonomiden bahsediyoruz” diye konuştu.

Günçavdı, “Acilen gelir dağılımını düzeltmeye, yoksulluğu azaltmaya dönük kaynak ve metot arayışlarına girmeliyiz. Gelir dağılımı ve işsizlik, Türkiye’nin en önemli problemlerinin başında geliyor” dedi.

“Türkiye’nin kısa dönem borçlanması açısından ekonomiyi çok korumasız bırakıyor” diyen Günçavdı, “Bir şirket, dününün distribütörüne mal verirken teminat mektubu ister. Bu da onun gibi bir şeydir. Ülkenin yüksek rezervi olduğu zaman dışarıdan döviz bulma ihtimali kolay olur. Bu parayı heba ettiğinizde ne olur, istemediğiniz IMF’nin eline düşersiniz. En büyük etkisi bu olur. Kaynak bulunamayacağı için büyüme oranlarını etkileyecek. Maliyetler artar, faizler yükselir; kur, enflasyon artar. Şu an bıçak sırtında gidiyoruz. Geçmişte gördüğümüz o refah dönemi artık bitti” değerlendirmesinde bulundu.