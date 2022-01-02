Gaziantep’te pitbull köpeğin saldırısına uğrayan ve doku nakli yapılan Asiye Ateş’in doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, “Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur” açıklamasını yaptı.

Sabah gazetesinden Sonat Bahar’ın haberine göre, "Çocuğum da var, ekstradan üzülüyor insan. İnsanların başına birçok şey geliyor ama çocuklara böyle şeyler daha az konduruluyor. Tümör, kaza, yanık... Vaka çocuk olunca elbette çok üzücü. Asiye gayet iyi. Servise aldık. Ama net konuşmak için erken. Enfeksiyonla ilgili riski devam ediyor. O süreci takip etmemiz gerekiyor. Yüz felci ve enfeksiyon durumu birkaç gün sonra belli olur. Konuşuyor, travmayı atlatmış, beklediğimden daha iyi." dedi.