Prof. Özkan: Hastanın ölmesi çok önemli ama her şeyin sonu değil

T24 - Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ''Bir hastanın ölmesi çok önemli ama her şeyin sonu değil. Kalp nakli yapılan ilk hasta da öldü ama yapan kişi hala anılıyor. Onun sayesinde binlerce kişi hayat buldu'' dedi.

Cerrahide böyle bir riskin her zaman olduğunu, aynı sonuçla kendilerinin de karşılaşabileceğini vurgulayan Özkan, ''Olumsuz algılanmaması gereken bir durum. Bizim ve arkadaşlarımızın da katkılarıyla inanılmaz şekilde organ naklinde farkındalık yarattık. Burada önemli olan yüz ya da kol değil, organ nakli'' diye konuştu.

Bu haberlerin organ bağışlarına etkisini görmek için son iki günde merkeze yapılan bağışlarla ilgili bilgi istediğini anlatan Özkan, şunları söyledi:

''Geçen yıl organlarını bağışlamak için Akdeniz Üniversitesine başvuran gönüllü sayısı ayda ortalama 20 kişiydi. Geçen ay bu sayının 100'e yükseldiğini gördük. Bugün ise 'Tüm bedenimi bağışlıyorum' diyen insan sayısı 5. Bu çok önemli bir rakam. Bu kadar olumsuz haber çıkmasına rağmen ki biraz abartıldığını düşünüyorum, tabii ki bir can kaybının olması herkesi üzüyor en çok da aileyi üzmüştür. Bu olumsuz haberlere rağmen ülkemizde organ nakli farkındalığı yaratılmış durumda. Herkes biliyor ki organ nakli bir gün kendilerine gerekebilir. Bu hafta itibariyle aldığımız ortalama geçen aydan düşük değil. Son iki gündür merkezimize başvuran bağışçı sayısı bu ay ortalamasının geçen aydan fazla olacağını gösteriyor. Sadece bugün merkezimize başvuran 5 kişi. Bunlar çok önemli ki bu hızla gelirse aylık 150 eder. Bu da organ naklinde farkındalık yaratıldığını, insanların inancının devam ettiğin gösteriyor.''

Kendisinin de Hacettepe Üniversitesinde okuduğunu ve 6,5 yıl asistanlık yaptığını anlatan Özkan, yıllardır o ekiple görüştüğünü ifade etti.

Bir burun ameliyatında bile hastanın başına çok şey gelebildiğine dikkati çeken Özkan, doktor için de en kötü duygunun hastasını kaybetmek olduğunu vurguladı. Hacettepe Üniversitesi ekibinin elinden geleni yaptığını belirten Özkan, ''Bir hastanın ölmesi çok önemli ama her şeyin sonu değil. Kalp nakli yapılan ilk hasta da öldü ama yapan kişi hala anılıyor. Onun sayesinde binlerce kişi hayat buldu'' ifadesini kullandı.