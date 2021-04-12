Prof. Dr. Nuriye Ortaylı: Daha fazla gecikmeden bilimin sesine kulak vermeli!

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları gün geçtikçe artıyor. Gözler ise bugün gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında. Toplantı öncesinde kaleme aldığı yazısında, Türkiye'nin şu anki noktaya "salgını kontrol altına almak konusunda çok önemli fırsatları tepe tepe" geldiğini söyleyen Prof. Dr. Nuriye Ortaylı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na, “Daha fazla gecikmeden bilimin sesine kulak vermeli” diye seslendi.

“Nisan ayında kısa süreli bir kapanma, ardından iyi planlanmış kademeli bir açılmayla vaka sayılarını çift hanelerde tutma şansımız vardı. Sonbahara daha düşük rakamlarla girer, ikinci dalgadan etkilensek bile salgını hep kontrol altında tutabilirdik” diyen Ortaylı devamında şunları kaydetti:

“Yalnızca ekonomi yüzünden başvurulmayan sıkı kapanmanın yanı sıra işyerlerinin salgına hazırlanması, denetlenmesi, toplu taşımanın seyreltilmesi için belediyelerle ve işverenlerle işbirliği halinde mesai kademelendirilmesi gibi işleri planlayabilirdik. Bu arada Bakanlık kendine çeki düzen verir, adına filyasyon dediği ve gerçek filyasyonla hiç alakası olmayan mücadele yöntemini usulüne uygun şekilde düzeltir, ortopedistler, diş hekimleri gibi bu konuda önceden eğitimi olmayan filyasyon çalışanlarını, hızla eğittiği personelle değiştirebilirdi. Verilerini doğru düzgün yayınlar, daha ayrıntılılarını memleketin bilim insanlarına açar, salgınla mücadele yöntemlerini somut bilgilere dayalı tedbirlerden oluştururdu. Okullar bir hazırlıktan sonra yaz aylarında açılırdı. Test sayısı arttırılır, iş yerlerinde, okullarda, sokaklarda tarama şeklinde testler yapılırdı. Bu arada ülkeye gelen herkes 14 gün, hükümetin belirlediği bir kurumda karantinada kalırdı. Türkiye’nin bütün bunları yapmaya yetecek insan kaynağı ve alt yapısı vardı. Hala da var.”

Ortaylı yazısında şu görseli paylaştı:

Bu yazı yetkinreport sayfasından alınmıştır. Yazının tamamını okumak için tıklayın.