T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Prof. Dr. Narlı: Bebeklere ilk 6 ay anne sütü oranı düşük

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof

02 Şubat 2018 20:59

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı, anne sütünün çocuğa 3 yaşına kadar verilebileceğini belirterek, \"Baktığımız zaman ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi oranının da düşük olduğunu görüyoruz\" dedi.
\'Anne Biliyor musun?\' sosyal sorumluluk projesinin ikincisi bu yıl Yaşar Kemal Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Programda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı ve Ebe-Doğuma Hazırlama Uzmanı Pınar Mallı, ebeveynlere hamilelik dönemi, doğum, bebek bakımı konularında bilgi verdi. Türkiye’nin genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Narlı, geçen yıl dünyada 140 milyon bebek doğduğunu ve 57 milyon insanın da yaşamını yitirdiğini söyledi.
\'1 YAŞIN ALTINDAKİ ÖLÜM SAYISI 4 MİLYON\'
Ölümlerin 6 milyonunun 5 yaşın altındaki çocuklar olduğunu anlatan Prof. Dr. Nejat Narlı, şöyle konuştu:
\"1 yaşın altındaki ölüm sayısı ise 4 milyon oldu. Ayrıca bunların 3 milyonu ilk hafta içerisinde ölüyor. Bebek küçük oldukça ölüm oranı daha fazla oluyor. Onun için yenidoğan sağlığı çok önemli bir konudur. Çocuk sağlığına değer veren ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişme indeksine baktığınızda bebek ölüm oranı dikkate alınır. Bebek ölüm hızınız düşük ise gelişmiş ülkesiniz. Bunu yanında iyi bakma ve sağlıklı yetiştirme de önemlidir.\"
\'TIBBİ BAKIMLARIN İYİ YAPILMASI LAZIM\'
Gebelik döneminden itibaren tıbbi bakımların iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Narlı, şunları söyledi:
\"Bebeklerin iyi koşullarda doğması sağlanmalıdır. Geçtiğimiz yıl 13 bin bebeği 1 yaşına gelmeden kaybettik. Bununla ilgili daha iyi koşullarda doğum yapması açısından çalışmalar var. Bebeklerde anne sütü çok önemlidir. Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi gerekir. En az 2 yaşına kadar, hatta Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 3 yaşına kadar anne sütü verilebilir. Bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi oranının da düşük olduğunu görüyoruz. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF teşvik etmek amacıyla ‘Bebek Dostu Hastane’ kavramı getirdi. Eğer bir ildeki bütün hastaneler bebek dostu ise o il \'bebek dostu il\' oluyor. Hastanenin anneyi emzirmeye teşvik etmesi gerekiyor.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifDHATıp FakültesiSağlığıHastalıkları Anabilim DalıProf Dr Nejat NarlıBiliyorYaşar Kemal Kültür MerkeziProgramdaEbeDoğuma Hazırlama Uzmanı Pınar MallıProf Dr NarlıYAŞIN ALTINDAKİSAYISIMİLYONAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24