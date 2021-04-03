Prof. Dr. Müftüoğlu: Günlük vaka sayılarında Avrupa şampiyonuyuz, yetmedi dünyada ilk dörde de girmeyi başardık!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “’Bu millet neleri gördü?’ esprisi sonunda gerçek oldu, hem de acı bir biçimde: Günlük vaka sayılarında Avrupa şampiyonuyuz. Yetmedi dünyada ilk dörde de girmeyi başardık” diye yazdı.

Hürriyet'teki yazısına, “Şaka bir yana durumumuz hiç de iç açıcı değil” diyerek devam eden Prof. Müftüoğlu, şunları kaydetti:

“Vaka sayıları iyice arttı, artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Kısacası “pandemi kâbusu” olanca ağırlığıyla üzerimize çöktü. Daha bir ay önce önümüze konulan “hafta sonu izni tepsisi” de doğal olarak devreden çıktı. Bu cumartesi pazar hepimiz evdeyiz. Önümüzde yine bir belirsizlik, yine bir endişe ve kaygı dönemi var.”

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