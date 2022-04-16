Prof. Dr. Müftüoğlu: Estetik cerrahi alanında “ZOOM patlaması”

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, pandemiyle birlikte estetik cerrahi alanındaki hızlı büyümenin son günlerde tepe noktaya ulaştığını yazdı. Estetik cerrahi uzmanlarının buna “ZOOM patlaması” adını verdiğini söyleyen Müftüoğlu, bu durumda Zoom toplantılarının etkisi olduğunu ancak bununla sınırlı kalmadığını bir diğer nedenin de depresyon olduğunu ifade etti.

“Pandeminin getirdiği ‘depresyon salgını’ ruhuna enerji yüklemek hevesine düşen pek çok insanı estetik cerrahi ve kozmetik dermatoloji kliniklerine yönlendirdi” diyen Müftüoğlu, devamında da şunları kaydetti:

“Ayrıca ‘maskne’ olarak tanımlanan bir başka sorun var ki o da önemli bir faktör. Maskne, pandemi sürecinde kullanılan maskeler nedeniyle oluşan yüzdeki yaygın sivilcelere/aknelere verilen yeni bir takma isim. ÖZETİ ŞUDUR: Pandemide evden çalışma sisteminin yaygınlaşması sadece video konferansları değil, Zoom yönteminin kullanımını sıklaştırdı. Bu gelişme de pek çok kişi için görüntüsüyle yüzleşme fırsatı ve problemi (!) yarattı. Kimi gıdı sarkması, kimi göz altı torbaları, kimi iki kaş arasındaki tatsız ve sinir bozucu kırışıklıklardan kurtulmak, kimi de göz çevresindeki “kaz ayağı” katlanmalarına bir son vermek amacıyla estetik cerrahi ve kozmetik dermatoloji kliniklerinin yolunu tuttu.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.