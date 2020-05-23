Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayısı sıfır olsa dahi güvende değiliz

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, 'Vaka sayısı sıfır olsa dahi güvende değiliz. Bu sadece test yapılan kişiler arasında güvende olduğunuz anlamına gelir" dedi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ceyhan, "Vaka sayısındaki azalma elbette ki çok önemli. Ancak sayı 0 olsa dahi güvende değiliz. Bu sadece test yapılan kişiler arasında güvende olduğunuz anlamına gelir. Dışarıda kimin virüs taşıdığını test yapılmadan bilemediğimize göre, ‘kesin’ diye bir şey yok. Örneğin Vuhan’da 37 gün boyunca vaka sayısı 0 giderken bir anda yeniden pozitif vakalar çıktı. Unutmayın ki pandemi eğrileri dağa benzer. Önceleri eteği yatıktır. Sonra dikleşir. İnişte de aynı şekilde. Hızlı inerseniz dirençle karşılaşırsınız. Direnci kırmak için ise asemptomatik vakaları bulup tedavi etmek gerekir. Biz o dönemi yaşıyoruz. Bundan sonra her gün 200-300 vaka olmayacak belki ama süreç bitmiş değil." ifadesini kullandı.