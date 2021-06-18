Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında "Herkes, Sağlık Bakanlığı'ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgiler bekliyor. Fakat, Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar?" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk'te katıldığı programda, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin 'Delta Varyantı'nın Türkiye'deki yayılım oranı olduğunu söyledi.

"Herkes, Sağlık Bakanlığı'ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgiler bekliyor. Fakat, Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar?" diye konuşan Ceyhan, "İki ay önce Sayın Bakan 5 tane Hindistan varyantı tespit ettik dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Ceyhan, "Dördüncü dalga riskini belirleyen birinci faktör, delta varyantının sizdeki yaygınlık derecesi" olduğunu belirterek, "Birden bire önlemler kaldırılır diye korkuyorum" dedi. Ceyhan, basında haberlerin 'her şey bitti' denilerek verildiğini ifade edip, "Sonunda kötü öderiz bunu" diye konuştu.