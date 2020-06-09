Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske takmayana ceza verilsin

Türkiye’de 27 il, 15 ilçe ve bazı caddelerde sokağa maskesiz çıkmak yasak. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL ceza uygulanıyor. Hacattepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ülke genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ceyhan, “Haklı nedenlerim var. Sokağa çıkma konusunda da aynısı oldu. ‘Herkes kendi sorumluluğunu alsın’ denildi ama başarılı olunamayınca yasak geldi. Maskede de o noktaya gidiyoruz. Hafta sonu yaşanan manzara karşısında başka şansımız da yok gibi. Virüse karşı elimizde 2 silah var. Maske ve sosyal mesafe. Maskenin ‘zorunlu’ hale gelmesi, takmayanlara da yaptırım uygulanmasını savunuyorum.” dedi.

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