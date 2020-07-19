Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kraliçe Elizabeth ve Kaddafi’ye ‘Çayda çıra’ oynadım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Genelde çok ders çalışan bir öğrenciydim ama Elazığ’dan itibaren halk danslarına ilgim vardı. O zamanlar halk dansları çok başka konumdaydı. Türkiye’de iki, üç dernek vardı. Yurt dışına gidip Türkiye’yi temsil eder hep de birinci olurduk! Dördüncü sınıfa kadar devam ettim. Ne yazık ki stajlar başlayınca bırakmak zorunda kaldım. Kraliçe Elizabeth ve Kaddafi'ye 'Çayda çıra' oynadım" dedi.

Ceyhan, "1984-1985’te baş asistandım. Dernekten aradılar. İngiltere’deki bir festivale gidiyorlarmış. Kraliçe, ‘Türklerin mumla oynadıkları bir oyun vardı’ demiş. Çayda çıradan bahsediyordu. Onu da o sırada dernekte bilen kimse kalmamıştı. ‘Sen gel ekip yetiştir, beraber gidelim’ dediler. Üç gün nöbet tuttuğum çok yoğun bir dönemdi. Bilim Kurulu dalı başkanına durumu anlattım. ‘Arkadaşların idare diyorsa git’ dedi ve ben hemen bir Elazığ ekibi yetişirdim. İngiltere’ye gittik, Kraliçe’ye sunum yaptık. Bizi izledi." diye konuştu.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Ceyhan, "Sonrasında Libya’nın devrim yıl dönümü için düzenlenen festivalde Kaddafi’ye de gösteri yaptık. Kuveyt’te bir şeyh başımızdan aşağı paralar döktü! Halk dansları sayesinde gitmediğim ülke kalmadı. Ben her yöreyi oynardım; zeybek, halay, horon… Festivallerde de hep birinci olurduk. Gittiğimiz yerlerde herkes gezerken ben ağaçların altında, elimde kitaplarla sabaha kadar ders çalışırdım.” ifadesini kullandı.