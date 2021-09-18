Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı; aman dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması kararına ilişkin yaptığı açıklamada "İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı. Vatandaşına tatil yapacak yer arıyor. Portekiz'i çıkardı. Gidenlerde vaka artınca tekrar kırmızı listeye aldı. Aman dikkat" dedi.

İngiltere'de hükümetin, Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelleyerek Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurmasıyla ilişkin çekincelerini dile getiren Ceyhan, "Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

Türkiye, 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması kararıyla İngiltere'de aşılananlar veya İngiltere'nin aşı programlarını onayladığı ülkelerde İngiltere'nin kabul ettiği aşılarla aşılananlar Türkiye'den dönüşte karantina zorunluluğundan muaf tutulacak.

"İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından, İngiltere'nin kararını değerlendirdi:

"İngiltere, Türkiye ile birlikte 8 ülke/bölgeyi kırmızı listeden amber listeye aldı. 4 Ekim'de de amber ve yeşil liste birleşecek ve gidilecek ve gidilmeyecek ülkeler sınıflamasına geçecek. Özetle kendilerinin kabul ettiği aşılarla tam aşılı olanlar için dönüşte karantina kalktı.

Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız.

Ülkeye girişlerinde ve 2. günde olmak üzere en az 2 PCR testi istemeliyiz. İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı. Vatandaşına tatil yapacak yer arıyor. Portekiz'i çıkardı. Gidenlerde vaka artınca tekrar kırmızı listeye aldı. Aman dikkat."

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