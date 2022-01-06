Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Turkovac ve Prof. Dr. Ateş Kara açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Turkovac etkilidir diyebilmem için onu gösteren veri lazım ama maalesef bu açıklanmadı” dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Ateş Kara ve TURKOVAC aşısı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Ateş Kara benim öğrencimdi. Şimdi ise çalışma arkadaşım. Ateş'le ilgili söylenen sözler biraz farklı yansımış. Ama bana sorulan soru şuydu; Turkovac'la ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Ben 36 yıldır bu ülkede en eski süreden beri aşıyla çalışan bir insanım. Hiçbir veri olmadan hiçbir aşı için diyemem, insan sağlığıdır çünkü, bu aşı etkilidir, yapın bu aşı sizi korur diye. Nu başka bir anlama gelir. Turkovac aşısı etkilidir diye bir söz söylemem mümkün değil, onun etkili olduğunu gösteren veri lazım. Maalesef açıklanmadı. Olduğu söylendi, aşı etkili falan dendi ama başka bir açıklama yapılmadı” dedi.

Ceyhan, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’nın Turkovac ile ilgili sözlerini eleştirmiş; “Anlamak için kafanızı çok yormayın. Bunu söyleyen arkadaşın ne salgınla ne aşıyla ilgili deneyimleri var. Tamamen işte böyle yanlış tahminlerde bulunarak, yanlış öngörülerde bulunarak, salgını bu hale getirdiler zaten" demişti. Ceyhan ayrıca şunları kaydetmişti: "Ateş Bey benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi… Hayatında aşıyla ilgili bir faaliyeti olmadı. O başka konularla ilgiliydi. Salgınla ilgili bir deneyimi olmadı ama bakanlıkla ilişkiler falan farklı yürüdü herhalde ki öyle bir pozisyona getirildi. Yoksa aşıda biraz deneyimi olan bir insan, 'antikorları hoplatıyor, zıplatıyor' gibi, son derece gayri bilimsel ifadeler zaten kullanmaz. Onun için ben o söylenenleri ciddiye bile almıyorum."

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