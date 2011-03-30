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PROF. DR. KÜÇÜK'ÜN EVİNDE YAPILAN ARAMALAR SONA ERDİ ANKARA (A.A)

30 Mart 2011 22:06

-PROF. DR. KÜÇÜK'ÜN EVİNDE YAPILAN ARAMALAR SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Ergenekon soruşturması kapsamında, Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin evinde arama yapılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Abdurrahman Küçük, ''Beni irtibatlandırdıkları dava ile kişilerle hiçbir yakınlığım olmamıştır'' dedi.  Ergenekon soruşturması kapsamında Küçük'ün evindeki aramalar yaklaşık 9 saat sürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçük'ün evindeki kitapları, dergileri, belgeleri inceledi, bilgisayarların belleğini kopyaladı. Aramalar sonunda açıklama yapan Küçük, İstanbul'da süren bir dava nedeniyle evinde arama yapıldığını kendisinin hayatı boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarını yerine getirmeye gayret eden, meşru zeminde araştırmalar yapan bir bilim adamı olduğunu söyledi. Yayınlanmış 23 kitabı bulunduğunu hatırlatan Küçük, ''Dinler tarihçisiyim. Dünya çapında bilinen bir bilim adamıyım. Dinler tarihinin her alanına giren konularda araştırmalarım vardır. Beni irtibatlandırdıkları dava ile kişilerle hiçbir yakınlığım olmamıştır. Zikredilenleri tanımam, medyadan bildiğim kadarıyla isimlerini öyle tanırım'' dedi. Devlet ve millet için üzerine düşen her görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Küçük, ''Gayri kanuni hiçbir şeyim olmamıştır. Sadece arama kararı var hakkımda, tutuklama kararı yok. Doğrudan doğruya suçlandığım bir dava yok'' diye konuştu. Başkanlığını yaptığı Türkiye Dinler Tarihi Derneğinde de arama yapıldığını belirten Küçük, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin her meselesi benim meselemdir. Her meselesinde kalem oynatmışımdır, fikir üretmişim ve onları yayınlamışımdır. Aramalarda ağırlıklı olarak benim 1985 yılından beri üzerinde çalıştığım misyonerlik çalışmalarım üzerinde durdular. Bunların hiçbirisinde suç unsuru yoktur.''

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