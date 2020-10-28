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Ekonomi

Prof. Dr. Kozanoğlu: Bankada döviz hesabı olanlar, dolardaki 6 günlük artıştan 61 milyar TL kazanç sağladı

28 Ekim 2020 12:41

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, bankalarda döviz mevduatı bulunanların dolarda 6 günde yaşanan artış sayesinde 61.2 milyar TL kur kazancı sağladığını belirtti.

Kozanoğlu’nun aktardığı verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dolar, faiz artışı yapılacağı beklentisiyle 7.80 TL’ye kadar gerilemişti. Merkez Bankası politika faizini yükseltmeyerek yüzde 10.25’te sabit bırakınca dolar hızlı tırmanışa geçti. 8 TL’yi hızla geçen Amerikan para birimi Salı günü 8.25’e kadar yükseldi. Altı günde doların değeri 45 kuruş arttı.

Türkiye’de gerçek kişilerin bankalarda 136 milyar dolarlık döviz hesabı bulunduğunu hatırlatan Kozanoğlu, bu kişilerin mevduatlarının 6 günde fiktif olarak 61.2 milyar TL arttığını belirtti. Prof. Dr. Kozanoğlu, Koronavirüs pandemisinde kısa çalışma ödeneği ve zorunlu izin ödemesi kapsamında çalışanlara 36.6 milyar ödeme yapıldığına dikkat çekerek, “Durum budur!” dedi.

 

 

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