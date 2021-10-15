Prof. Dr. Korkut Boratav: Yeni bir Türkiye arıyorsak, yepyeni bir anayasa gerekir; 12 Eylül gericiliğinin mirası olan anayasayı kendi kuralları içinde değiştirerek değil

Prof. Dr. Korkut Boratav, Anayasa değişikliği gündemini değerlendirdiği yazısında, “Yeni bir Türkiye arıyorsak, yepyeni bir anayasa gerekir; 12 Eylül gericiliğinin mirası olan anayasayı kendi kuralları içinde değiştirerek değil” görüşünü ifade etti.

Prof. Boratav, “Kötümser olasılıkların aşıldığını; AKP iktidarının son bulduğunu kabul edelim. ‘Tutucu restorasyon’ için dahi kritik bir geçiş süreci gerekecektir. Kritik sorun, geçiş sürecinin sonrası ile ilgilidir: Yeni anayasa…” diyerek yeni Anayasa çalışmalarına değindiği Sol’daki yazısında, şunları kaydetti:

“Muhalefet bloku, yeni anayasanın önümüzdeki seçimde belirlenecek TBMM’de hazırlanmasını tasarlamaktadır. Ayrıntılı, özenli bir ön-hazırlık yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi çapraşıktır. Pratik çözüm, 2010 anayasa revizyonundan hareket edilmeyi gerektirebilir. Ortaya çıkacak metnin eklektik bir “hukuk garibesi” olması mümkündür.

Yeni anayasa konusunda bu tutucu senaryoya Sosyalist Sol’un şimdiden karşı çıkması gerekiyor. Yeni bir Türkiye arıyorsak, yepyeni bir anayasa gerekir. 12 Eylül gericiliğinin mirası olan anayasayı kendi kuralları içinde değiştirerek değil...

Bu yenilenme, sermaye iktidarının sınırları zorlanarak gerçekleşebilir. Toplumumuzun sınıfsal bileşimini, ideolojik ayrışmalarını yansıtacak bir anayasa inşası, geniş, demokratik katılımla oluşan bir Kurucu Meclis (KM) ile mümkündür. 1961 Anayasası biraz da böyle bir açılımla gerçekleştiği için demokratiktir.

KM düzenlemesinin çerçevesi, ilk seçimde oluşacak TBMM’de belirlenmelidir. Muhalefet cephesinin ana bileşeni olan CHP’nin, demokratikleşme açısından önem taşıyan bu konuda uyarılması gerekiyor.”

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