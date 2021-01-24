Prof. Dr. Kayıhan Pala: Bir yandan aşılamayı konuşalım ama halen her gün 150 kadar yurttaşımızı Covid-19 nedeniyle yitiriyoruz, ölüm sayısı çok yüksek

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Bir yandan aşılamayı konuşalım ama halen her gün 150 kadar yurttaşımızı Covid-19 nedeniyle yitiriyoruz. Kısıtlamalardan sonra doğrulanmış olgu sayısı 30 binden 6 bine, ölüm sayısı ise 200'lü sayılardan 150'ye düşmüş görünüyor. Ancak halen özellikle ölüm sayısı çok yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Pala, "Kasım ayının üçüncü haftasından bu yana uygulamaya konulan kısıtlamaların bu haliyle sürmesi kahvehane, kafe, lokanta vb. işyerlerinin sahipleri ile bu işyerlerinde çalışan çok sayıda emekçiyi ekonomik açıdan mağdur ediyor. 65+ yurttaşlarımızın ve çocukların günde yalnızca üç saat dışarı çıkabilmeleri de onların beden ve ruh sağlığı açısından orta ve uzun dönemde önemli bir risk etmeni. Üstelik dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanan bir yöntem değil. Yararı ortaya konulabilmiş de değil." görüşünü savundu.

Pala, "65+ yurttaşlarımızın özellikle ruh ve beden sağlıklarının korunması için hem dışarıya çıkıp nefes almaya, hem yürümeye hem de aile/akraba/arkadaş komşu vb. kişilerle etkileşmeye, sosyal desteğe ihtiyaçları var. Bu ayrımcı tutum sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Öte yandan Covid-19 hastalığının bulaşının azaltılması için toplumsal hareketliliği azaltmalıyız, bir süre için bazı kısıtlamalara ve kısmi/tam kapanmaya ihtiyacımız var; ama kısıtlamaların ağır yükünü yalnızca toplumun belli kesimlerinin sırtına yüklemek büyük haksızlık." düşüncesini dile getirdi.

Pala, "Ölümleri azaltmak için en başta merkezi hükümet olmak üzere yerel yönetimler, kamu ve özel sektörün katılımlarıyla "sosyal ve ekonomik koşulları oluşturulmuş" 14 günlük (olanaklıysa 28 günlük) bir tam kapanma ile yükü dayanışma içerisinde tüm toplum olarak yüklenmeliyiz. Tam kapanma sonrasında da yeniden açılmayı bilimsel izdüşümden önce küçük ve orta ölçekli işyerlerinden başlamak üzere planlamalı ve uygulamalıyız. Bu plan okulların açılacağı ve açık kalabileceği koşulların sağlanmasını da içermeli. Bu sırada aşılama da tüm hızıyla sürmeli." ifadesini kullandı.