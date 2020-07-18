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TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof.Kayıhan Pala, pandemiyle ilgili sözleri nedeniyle üniversitede savunmasını verecek

Prof. Pala “Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz” demişti

18 Temmuz 2020 12:09

“Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz” dediği için hakkında Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açılan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala 21 Temmuz'da rektörlükte savunma verecek. 

Prof.Dr. Kayıhan Pala'ya destek için sosyal medyadan #KayıhanPalaYalnızDeğildir kampanyası başlatıldı.

Ne Olmuştu?

Uludağ Üniversitesi, Covid-19 pandemisini yakından takip eden ve TTB’nin oluşturduğu izleme grubunda da yer alan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında önce soruşturma başlatmıştı Bursa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün Pala’yı ihbar etmesinin ardından açılan soruşturmada savcılık ‘görevsizlik’ kararı vermişti. 

Bursa Valiliği’nin ihbarının ardından açılan soruşturmada Pala, 'halkı yanlış bilgilendirmek' ve 'paniğe yönlendirmek'le suçlandı.

TIKLAYIN - Prof. Kayıhan Pala hakkında soruşturma başlatıldı

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