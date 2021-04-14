Prof. Dr. Kaya uyardı: Aşı sonrası bağışıklığın ne kadar devam ettiğine ilişin net veri yok, koruyucu önlemlere dikkat etmeliyiz

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 PCR Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Filiz Kaya, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdıktan sonra etkili bağışıklık ve antikor oluşması için yaklaşık 3 hafta geçmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Aşı sonrası oluşan bağışıklığın düzeyinin ve bu bağışıklığın ne kadar süreyle devam ettiğinin net verileri henüz elimizde yok. Bu yüzden aşı yaptırmış olsak bile mutlaka hiç hastalanmamışız, hiç aşı olmamışız gibi kişisel koruyucu önlemlerimize tamamen dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Kaya, "Aşı yaptırdıktan sonra etkili bir bağışıklık ve antikor oluşması için mutlaka belirli bir sürenin geçmiş olması gerekiyor. Ülkemizde ilk Sinovac aşısı uygulandı. Bu aşının etkin bir hale gelmesi için iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor. Birinci doz aşı olduktan sonra ikinci doz aşı uygulanıyor. Bu ikinci doz aşıyı yaptırdıktan yaklaşık 3 hafta sonra antikor seviyelerinin etkin bir seviyeye ulaştığını söyleyebiliyoruz. Yani iki aşı arasında tek bir aşı yaptırdıktan sonra koruyuculuk beklemiyoruz. İkinci doz aşıdan sonra antikor yanıtı aslında hemen ulaşmaya başlıyor; ama bu yanıtın yeterli düzeye ulaşması ancak 3’üncü haftadan sonra oluyor. Yani 3 hafta beklememiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Aşı olmamış gibi önlemlere dikkat etmeliyiz"

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci aşıyı yaptırdıktan sonra pozitif olanlar hatta ikinci aşıyı yaptırdıktan sonra da sağlık çalışanları arasında da tekrardan pozitifleşen vakalarımız oluyor ama tekrardan yakalanan hastaların hastalığı ağır geçirip geçirmeme ihtimalleri ile ilgili şu anda açıkçası net veriler yok elimizde. Temel olarak bakarsak bu aşılar vücudumuzun virüsü tanımasını sağlıyor. Aşı sonrası oluşan bağışıklığın düzeyinin ve bu bağışıklığın ne kadar süreyle devam ettiğinin net verileri henüz elimizde yok. Bu yüzden aşı yaptırmış olsak bile mutlaka hiç hastalanmamışız, hiç aşı olmamışız gibi kişisel koruyucu önlemlerimize tamamen dikkat etmemiz gerekiyor"

"Pozitiflik oranımız iki katına çıktı"

"Mart ayından bazı kısıtlamaların kaldırılması ve okulların, restoranların açılması gibi insan hareketliliğini artıran faktörler nedeniyle hem test sayılarında hem de pozitiflik oranlarında her geçen gün bir artış görüyoruz. Mart ayı itibarıyla hastanemiz laboratuvarında yaptığımız test sayısı, şubat ayına oranla yaklaşık 5 katına çıktı. Pozitiflik oranlarımız da 2 katına çıktı ve maalesef bu artış devam ediyor" dedi. (DHA)