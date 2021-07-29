Prof. Dr. Karatepe: Merkez Bankası Başkanı ‘Yapılan bütün zamlar yüzde 30’un üzerinde’ diyor; peki enflasyon nasıl yüzde 17.5 çıkıyor?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e yükseltirken Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun şirketlerin yüksek oranda zam yapmasından şikayet etmesi ve “Enflasyonla mücadelede yalnız bırakıldık” demesi tartışma yarattı.

“Dünyada hemen hemen tek reel faiz veren ülkeyiz” diyen Kavcıoğlu, “TL’deki değer kaybı bir yılda yüzde 30’un altında ama yapılan bütün zamlar yüzde 30’un üzerinde. Emtia fiyatları yine aynı şekilde. Merkez Bankasının para politikasıyla bunu tek başına çözmesi zor görünüyor. Yalnız kaldık derken, sahada vatandaşlar, odalar, kurumlar ve firmalar bu konuyu (enflasyonla mücadele) içselleştirmesi ve mücadele vermesi gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe sosyal medyada “Merkez Bankası Başkanı, ‘Yapılan bütün zamlar yüzde 30’un üzerinde’ diyor. Peki Enflasyon nasıl yüzde 17,5 çıkıyor?” diye sordu.