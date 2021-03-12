Prof. Dr. Karatepe: 98 sayfalık Ekonomi Reformu Paketi kitapçığının neredeyse yarısı boş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformu Paketi'ni değerlendiren Prof. Dr. Yalçın Karatepe, paketteki reformların eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde açıklananların bile gerisinde kaldığını belirterek, “Berat Albayrak’ın ‘Yeni Ekonomi Programları’ bundan daha somut ve kapsamlı idi. Üstelik Albayrak’ın power point sunumları da daha iyiydi” dedi.

Karatepe reformları anlatan kitapçıktaki geniş boşluklara da dikkat çekerek “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sitesinde bulunan ’98 sayfalık’ kitapçığın yarıdan fazlası boş sayfalardan oluşuyor. Dolu olan sayfalar ise neredeyse sadece başlık içeriyor” dedi.