Prof. Dr. Kara: Stopaj ve kambiyo vergisinde indirim olumlu; bankalar mevduat faizini artırmalı

TL mevduatlardan alınan stopajın çeşitli oranlarda düşürülmesini ve döviz işlemlerinden alınan verginin yüzde 1’den binde ikiye indirilmesini değerlendiren Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, indirimin mevduat faizine yansıtılması gerektiğini belirtti.

Kara, Twitter’da yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: “Kambiyo işlemlerinde BSMV ve TL mevduatta stopaj indirimleri olumlu adımlar. Öte yandan, stopaj indirimini faiz artırımını ikame etmek için kullanmamak lazım. Bankaların TCMB fonlama faizindeki artışı mevduat faizine yansıtması gerekir. Bu yapılırsa dengelenme daha güçlü olur.”