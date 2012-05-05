Prof. Dr. Kadıoğlu: Türkiye'de hortumların şiddeti artacak

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadıoğlu, ''Türkiye'nin hortum gerçeğinden tamamen soyutlanması kesinlikle mümkün değil. Ülkemizde gelecekte, hortumların sayısı, şiddeti ve etkili olduğu sürede artış olacak'' dedi.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 1960 ile son 10 yılın verileri karşılaştırıldığında, meteorolojik afetlerin 3 kat fazla meydana geldiğini, 9 kat fazla ekonomik kayba neden olduğunu söyledi.

Meteorolojik veriler incelendiğinde, 1940-2000 yılları arasında, fırtınanın yüzde 27 ile en çok gerçekleşen doğal afet olduğunu, son 10 yılda bu oranın yüzde 33'e çıktığını belirten Kadıoğlu, bunun küresel iklim değişikliğinden dolayı yer seviyesindeki aşırı ısınmadan ve fırtınaların takip ettiği yollardaki değişikliklerden kaynaklandığını anlattı.

Kadıoğlu, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sıcak hava dalgaları, ani seller, deniz suyu seviyesinde yükselme gibi meteorolojik afetlerin artmasının beklendiğine dikkati çekerek, ''Türkiye'de hortumların hem oluşum sayısı hem de şiddeti ABD'ye göre çok düşük. Ama Türkiye'nin hortum gerçeğinden tamamen soyutlanması kesinlikle mümkün değil. Hatta Türkiye'de gelecekte hortumların sayısı, şiddeti ve etkili olduğu sürede artış olacak'' dedi.



'Türk insanı hortuma da kasırga diyor'



Hortumların 100 ile 600 metre çapında bir alanı, ABD'de görülen tayfunların ise 500 kilometrelik büyük bir alanı etkilediğini dile getiren Kadıoğlu, Türkiye'de insanların birçoğunun, hortumun ne olduğunu bilmediğini, tayfuna da hortuma da rüzgara da ''kasırga'' dediğini anlattı.



'Çök, kapan ve tutun kuralı uygulanmalı'



Elazığ'ın Maden ilçesinde bir şantiyede meydana gelen hortumda 6 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatan Kadıoğlu, ''Hortumun sesi tren sesi gibidir. Hayatını kaybeden işçiler, büyük bir ihtimalle bu sesin ne olduğunu anlamamışlardır'' dedi.

Hortumdan kaçarak kurtulmanın imkansız olduğuna işaret eden Kadıoğlu, ''çök, kapan ve tutun'' kuralını uygulanması gerektiğini vurguladı. Kadıoğlu, ''Hortum etrafa şarapnel parçaları gibi bir sürü şey fırlatıyor. Camlardan uzak bir yere geçin, dışarıdaysanız da çukur bir yere kapanın'' diye konuştu.

Türkiye'de afet denilince akla sadece depremin gelmesinin yanlış olduğunu ifade eden Kadıoğlu, gelecekteki artışlar göz önünde bulundurularak, hortumun da afet kapsamında sayılması gerektiğini sözlerine ekledi.