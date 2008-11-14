Prof. Dr. İlhan Uludağ vefat etti

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Uludağ önceki akşam, İstanbul’da vefat etti



2003-2005 arasında Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği de yapan Uludağ, 2005 yılından bu yana T.C Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

1948 yılında Mudanya’da doğan, Uludağ, 1987’de Marmara Üniversitesi’nde “İktisat Politikası” ve 1998’de “Bankacılık” dalında Profesör unvanlarını aldı.



London School of Economics ve Maryland Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında “Avrupa Birliği Bankacılığı Karşısında Türk Bankacılık Sisteminin Rekabet Gücü” isimli eseriyle Türkiye Bankalar Birliği ödülüne layık görüldü.



Uludağ’ın 14 kitabı ve çok sayıda tebliğ ve makalesi bulunuyor.





