Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'yılın tarihçisi' ödülü

KAYSERİ- (DHA)- TARİHÇİ- yazar Prof. Dr İlber Ortaylı, merkezi Kayseri\'de bulunan Yeni Ufuklar Derneği tarafından \'yılın tarihçisi\' seçildi.

Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkan Prof. Dr. Mustafa Argunşah, derneğin kurulduğu 2002 yılından beri Türk kültürünü¸ tarihini, edebiyatını, sanatını yaşatmaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Argunşah, derneğin bu yıl Prof. Dr İlber Ortaylı\'yı \'yılın tarihçisi\' seçtiklerini açıkladı. Prof. Dr. Argunşah, Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın cuma günü Kayseri\'ye gelip, \'Ortadoğu\'da Son Gelişmeler ve Kudüs\' konulu konferans vereceğini, ardından da 7 yıldır geleneksel hale gelen \'Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödüllerini\' dağıtacaklarını söyledi.

29 Aralık Cuma günü saat 19.00\'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezindeki konferans öncesi Faruk Yaman\'ın \'Kayseri Kartpostalları7 sergisi açılacağını, Prof. Dr. Ortaylı\'nın kitaplarını imzalayacağını belirten Prof. Dr. Mustafa Argunşah yılın ödüllerini şöyle açıkladı:

1. Prof. Dr. İlber Ortaylı (tarihçi- yazar), 2. Prof. Dr. Mehmet İnbaşı (tarihçi), 3. Yavuz Selim Demirağ (gazeteci), 4. Veli Altınkaya (gazeteci), 5. Faruk Yaman (kamu yöneticisi ve koleksiyoncu) 6. İlhan Çıtak (millî güreşçi)