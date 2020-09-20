Prof. Dr. İlber Ortaylı Suna Kıraç'ı yazdı: Sessiz dünyasından verdiği yönle daha uzun yaşadı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında hayatını kaybeden eski Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, iş insanı Suna Kıraç'ı yazdı. "Çok iyi çalışırdı, müesseseyi tepeden tırnağa kontrol eder ve onun hakkında bilgisi de vardı" diyen Ortaylı, "Türk sanayii aslında 20 yıl önce en önemli liderlerinden birini kaybetti, demiştik. Ama Suna Kıraç sessiz dünyasından verdiği yönle daha uzun yaşadı" ifadelerini kullandı.

Ortaylı'nın, "Suna Kıraç'ın ardından..." başlıklı yazısında kaleme aldığı görüşleri özetle şöyle:

Suna Kıraç akıcı bir dille konuşurdu, tüketimini ve yaşamını zevkle sürdürecek Fransız kültürüne yakındı. Kendi özgeçmişi olan “Ömrümden Uzun İdeallerim Var” kitabında ilginç pasajları bulacaksınız. Bunun gibi biyografilerin okunması gerekiyor.

Suna Kıraç’ın iş hayatındaki en büyük etkisi ve girişimi, “Türk kadınını iş hayatına sokalım” diye bir kampanyadan çok kendi gayreti olmuştur. O gayret çokça konuşulurdu. Çok iyi çalışırdı, müesseseyi tepeden tırnağa kontrol eder ve onun hakkında bilgisi de vardı. Yapılan işlere karar verirken müteakip uygulamaları ve sadece kendi önüne konan plan ile tanıtımı değil Türkiye için orijinal sayılacak bu girişimlerin diğer ülkelerdeki uygulamalarını da titizlikle okur ve dinlerdi. Alınan kararların dosyasını iyi tutardı.

Suna Kıraç ayrıca yeni kurulan seçkin üniversitemizin, Galatasaray’ın harcında payı olan kişidir. 2000 yılında kadrosuna adım attığım bu üniversitede bulunmaktan her zaman çok mutlu olmuşumdur.

Türk sanayii aslında 20 yıl önce en önemli liderlerinden birini kaybetti, demiştik. Ama Suna Kıraç sessiz dünyasından verdiği yönle daha uzun yaşadı...

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