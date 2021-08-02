Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan hükûmete: Liyakat olmuyorsa böyle oluyor; neden yardım önerileri reddedildi?

Antalya ve Muğla’nın ilçelerinde çıkan orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirirken ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, hükûmetin, yangınla ilgili AB’den yardım talep ettiğini belirterek "Neden bu kadar acemilik? Liyakat olmuyorsa böyle oluyor işte. Geleceğimiz yanıyor göz göre göre. Tek soru: Neden yardım önerileri reddedildi?” diye sordu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" ifadesini kullandı.

Devlet kriz yönetiminde neden bu kadar zayıf ve kararsız

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı, AB’nin Türkiye’ye yardım göndereceğini açıklamasının ardından Twitter’da değerlendirmelerde bulundu.

Bağcı, “Az önce hükûmet AB den yardım talep etti. Neden başından beri etmedi? Başka ülkelere ihtiyacımız yok denildi. Ülke 4 gündür yanıyor. Devlet kriz yönetiminde neden bu kadar zayıf ve kararsız” dedi.

"Liyakat olmuyorsa böyle oluyor"

“Madem ki yardım isteyecektiniz neden istemediniz başından beri?” diye soran Bağcı, paylaşımlarında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülke bizim, canlar bizim, doğa bizim. Neden bu kadar acemilik? Liyakat olmuyorsa böyle oluyor işte. Yazık değil mi bu güzelim ülkeye? Geleceğimiz yanıyor göz göre göre. Tek soru: Neden yardım önerileri reddedildi?

"4 gündür neden yardım tekliflerine hayır denildi?"

Tüm troller cevap versinler. Tamamı sorumlu bu yaşananlardan. Binlerce canlı göz göre göre öldü. Manavgat 'tan yanan hayvanların kokuları sardı her yeri. Neden yardım talep edilmedi veya reddedildi. İnsani olarak soruyorum. 4 gündür neden yardım tekliflerine hayır denildi?

Sonuçta yardım istenildi? Neden gerek yok denildi? Milas yanıyor. Biz hallederiz özgüveni sanırım. Edemiyorsun işte. Yangın bu. Şakası yok. Yakıyor işte. ‘Geç kalanı yaşam cezalandırır’ der bir Rus atasözü. Cezayı çekiyoruz işte geç kaldığımız için. Yazık. Çok yazık.

Bir takipçisinin “Hocam, krizlere refleks, kurumsal tabanlıdır. Kurumsal yapı çöktüğünde, refleks de çalışmaz” sözleriyle ilgili de “Doğru. Daron Acemoğlu ve James Robertson'un Uluslararın Düşüşü İsimli çalışmaları en iyi kaynaklardan biri. Troller okusunlar. Belki anlarlar. Tüm troller istisnasız iğrençler. Tiksiniyorum onlardan. Yanıyor güzel yurdum ve içim yanıyor aynı zamanda” paylaşımını yaptı.

Bağcı, “Kimin yaktığını bilmiyorum. Bürokrat değilim. Hükûmet değilim. Hükûmet açıklamalı. Benim içim yanıyor. Yakanlar kimse bulunmalı ve hemen cezalandırılmalı. Siyasi erkin görevi bunu yapmaktır ve yapmalıdır” dedi.